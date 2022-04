Lecce, rimosso il graffito sessista contro Loredana Capone

LECCE – Questa mattina è stato rimosso il graffito ingiurioso nei confronti di Loredana Capone disegnato sul muro di un edificio comunale in Piazzetta Panzera, nel centro storico. Solidarietà nei confronti dell’esponente politica leccese del Partito Democratico è giunta in maniera unanime dall’amministrazione comunale.

Il sindaco di Lecce Carlo Salvemini si è rivolto all’autore del graffito con un post sui social: “La nostra Puglia non sei tu. Perché non deridiamo le donne, nè le offendiamo usando immagini di un sesso maschile. Perché non imbrattiamo gli edifici pubblici, li rigeneriamo. Perché amiamo la street art che dona colore, bellezza e speranza ai quartieri; non quella che ingiuria. Un abbraccio a Loredana e alla sua famiglia”.

“Ignobile, vile e degradante”, così il presidente delle Pro Loco Unpli pugliesi, Rocco Lauciello, definisce il murales offensivo comparso quest’oggi a Lecce ai danni dell’assessore regionale uscente Loredana Capone. “A nome di tutte le Pro Loco di Puglia desidero esprimere piena solidarietà e umana vicinanza alla dottoressa Capone e sdegno netto e perentorio verso gente che potrebbe investire tempo e doti (tutte da acclarare) in altre faccende decisamente più nobili e costruttive”.

“Non posso non intervenire in merito all’immagine sessista che riguarda Loredana Capone neo eletta al consiglio regionale.

Purtroppo lo sostengo da tempo, il sessismo è un male sociale da combattere tutti insieme, uomini e donne. Non può essere una battaglia di sole donne e fino a che gli uomini non inizieranno a sostenere e condividere le ns battaglie continueranno ad esserci fenomeni sessisti.

Non posso non ricordare come si sia dovuti giungere ad un intervento del Governo centrale per diffidare la regione Puglia al rispetto della legge nazionale sulla doppia preferenza di genere.

Anche questo atteggiamento ostruttivo non fa bene alla evoluzione culturale e civile sulla parità a cui siamo chiamati per bloccare la violazione dei diritti umani delle DONNE.

In qualità di consigliera di parità della provincia di Lecce esprimo ferma condanna per gli autori dell’immagine sessista che ha riguardato Loredana Capone ed esprimo la mia solidarietà e vicinanza.” Così Filomena D’ANTINI Consigliera di Parità della Provincia di Lecce

Sull'accaduto interviene anche la presidente della Commissione Pari opportunità della Regione Patrizia Del Giudice, la presidente della Commissione Pari opportunità della Provincia di Lecce Teresa Chianella, in rappresentanza di tutta la Cpo provinciale e a nome di tutte le Cpo del Salento, dichiara: "Solidarietà a Loredana Capone per il grave gesto che nelle ultime ore l'ha vista protagonista di un murales offensivo. Quest'atto non rappresenta solo uno schiaffo all'arte e agli artisti che si esprimono attraverso la street art, ma è la prova di quanto, ancora nel 2020, sia diffusa la mentalità maschilista, secondo la quale una donna non può essere unica artefice della propria carriera. E, ancora, piena solidarietà nei confronti della presidente della Commissione Pari opportunità della Regione Patrizia del Giudice, oggetto di vili e beceri attacchi sessisti sulla sua bacheca di Facebook. Entrambe sono madri e mogli attente e rispettose, professioniste competenti ed oneste, che non hanno mai mancato di farci sentire orgogliose del grande lavoro svolto a favore delle nostre comunità con risultati brillanti. Il diritto di dissentire è consentito a tutti ed è figlio legittimo della democrazia che tutti abbiamo sempre voluto, ma questa non è una critica sana. È un offesa sessista, vigliacca e infantile, che merita di essere punita".

“Un atto vile, squallido, offensivo e lesivo della dignità non solo di una donna che, con competenza e capacità, è impegnata in politica e nelle istituzioni, ma di tutte le donne. Un atto che condanno a voce alta, esprimendo tutta la mia solidarietà e vicinanza a Loredana Capone”. E’ quanto dichiara il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, in riferimento al graffito apparso oggi, sul muro di un edificio comunale, nel centro storico di Lecce. “Anche se nel frattempo il disegno è stato rimosso, restano, lo sdegno, il disgusto e l’amarezza per il messaggio che si è voluto lanciare attraverso quell’immagine. C’è ancora tanta strada da fare, evidentemente, per raggiungere in politica e nella nostra società una nuova cultura basata sul rispetto vero della persona e su un’autentica parità di genere. Per questo, lì dove non è possibile prevenire, occorre continuare ad indignarsi, denunciare, rifiutare con fermezza, ribellarsi a qualsiasi logica e gesto sessista”, conclude Minerva.