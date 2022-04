Mario Montinaro confermato Presidente della Sezione Ambiente di Confindustria Lecce

LECCE – Mario Montinaro, amministratore di Monteco srl, è stato confermato presidente della Sezione Ambiente di Confindustria Lecce per il quadriennio 2020/2024. L’imprenditore annovera una lunga esperienza confindustriale, avendo ricoperto numerosi incarichi a livello territoriale, regionale e nazionale, sia come presidente di Sezione, sia come componente di Commissioni specifiche del settore.

L’Assemblea ha eletto come delegato al Consiglio generale Gabriele Greco – Leadri srl e come delegato al Comitato Piccola Industria Alessio Tundo – Tundo Srl.

Nel corso della riunione si è tenuto altresì un confronto con il direttore generale di Confindustria Cisambiente Lucia Leonessi e con l’ingegnere Francesco Causo.

Lucia Leonessi, nel suo intervento, ha passato in rassegna le numerose tematiche che hanno visto impegnata negli ultimi mesi Confindustria Cisambiente sui tavoli istituzionali tenutisi con il Ministero dell’Ambiente e con le Commissioni Ambiente di Senato e Camera, con particolare riferimento all’iter legislativo che ha recentemente portato all’emanazione del Decreto Legislativo N.116/2020 in riforma del Codice dell’Ambiente.

Francesco Causo, delegato di Confindustria Cisambiente al tavolo tematico ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), ha fatto il punto sull’introduzione del metodo tariffario stabilito dalla delibera n. 443/2019 di ARERA, evidenziando le notevoli criticità che ne derivano per la tenuta dell’intero comparto dei servizi di igiene ambientale.

Il presidente Montinaro ha concluso la riunione spiegando ai colleghi che continuerà nel suo impegno in considerazione delle incertezze che pesano sulle aziende del settore, quali ad esempio le implicazioni riguardanti le delibere ARERA, le novità introdotte dal Decreto legislativo n. 116/2020 e l’implementazione degli impianti di trattamento rifiuti. Particolare attenzione sarà rivolta al marketing associativo, poiché, soprattutto in questo ambito, è necessario fare squadra: “Il settore dei rifiuti e quello dell’igiene urbana nel nostro territorio stanno attraversando ormai da quasi 15 anni gravi criticità, a causa del mancato completamento della filiera dello smaltimento sia a livello regionale, sia nella provincia di Lecce. Sono sotto gli occhi di tutti le problematiche connesse all’assenza di un impianto per il compostaggio della frazione organica raccolta sebbene, teoricamente, ci sarebbero i numeri per coprire quasi l’80% della produzione. Questo mette in crisi non solo la logistica dei sistemi di raccolta dei rifiuti, ma anche i servizi di igiene urbana che devono scontare una situazione di costante emergenza e precarietà. L’obiettivo deve essere allora quello di favorire il completamento del ciclo di raccolta, smaltimento e recupero mediante la creazione di discariche a servizio degli impianti e la costruzione di strutture di compostaggio o ricorrendo a strutture nazionali”.

L’auspicio è quello di poter realizzare nel breve un incremento di raccolta differenziata (ora compresa tra il 60% e il 70%) in tutti i comuni e di procedere all’ammodernamento dell’attuale impiantistica o alla creazione di nuova.

“Un’ulteriore problematica da affrontare per il settore – conclude il presidente Montinaro – è quella delle difficoltà finanziarie dovute ai ritardi di pagamento da parte degli enti committenti, aggravato dal meccanismo dello split payment, peraltro recentemente prorogato dal governo italiano.

Il presidente di Confindustria Lecce Giancarlo Negro, che ha partecipato all’incontro, ha rivolto gli auguri di buon lavoro a Mario Montinaro e alla sua squadra, evidenziando come “nel quadro dei rinnovi della governance delle Sezioni, affiancare figure di esperienza, come quella del neo presidente, a nuovi profili rappresenta un valore aggiunto per l’Associazione nell’ottica sia della continuità e della conoscenza, sia dell’innovazione. L’Ambiente è, come noto, un settore fondamentale e naturalmente trasversale per il buon funzionamento del territorio e per la sua attrattività. Confindustria Lecce darà tutto l’apporto necessario per interloquire con le istituzioni territoriali e regionali e favorirne la crescita e il rilancio”.