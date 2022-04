Onorevole settimo posto per Valerio Garofalo dell’Airone Leo Constructions al “Trofeo Città di Galugnano”

GALUGNANO (Lecce) – Dopo il lungo periodo di inattività a causa dell’emergenza coronavirus, l’Airone Leo Constructions ha tolto un po’ di ruggine dai pedali gareggiando alla sesta edizione del “Trofeo Città di Galugnano”. I corridori del gruppo ciclistico presieduto da Ivano Telesca non sono riusciti a fornire una prestazione esaltante, ma Valerio Garofalo ha tenuto alto il vessillo del team sostenuto dai fratelli Leo ottenendo un onorevole settimo posto. Il foggiano si è reso protagonista di una buona performance facendo registrare il tempo di 02:02:01 dopo aver pedalato per ben 75 chilometri.

“Non siamo ancora nelle migliori condizioni e dopo un periodo forzato di inattività non potrebbe essere altrimenti – spiega il presidente Telesca -, ma siamo convinti di ritrovare al più presto la forma migliore per tornare sul podio”. La gara vinta da Cristian Serafini del Team Pignuni Racing è stata targata Acsi in collaborazione con la Gs Piconese. Gara a circuito di 9.4 km, percorso che ha attraversato i feudi di San Donato e Caprarica, ripetuto 8 volte per un totale di 75 km, e caratterizzato da temperature e umidità che hanno messo a dura prova la resistenza fisica dei partecipanti.

