Pareggio alla prima in B, buona la prova dei nuovi acquisti

LECCE – Prima di campionato con un tempo incerto al Via del Mare, qualche schiarita c’è e gli uomini di Corini possono tirare un sospiro di sollievo metereologico. In campo per il Lecce Gabriel, Petriccione, Lucioni, Meccariello, Mancosu, capitano inamovibile, Coda, Listkowski, Zuta, Calderoni, Majer, Henderson. Il Pordenone schiera Bindi, Vogliacco, Barison, Calò, Diaw, Ciurria, Magnino, Mallamo, Camporese, Falasco, Rossetti.

Il primo acuto è di Ciurria che spaventa la difesa giallorossa, Gabriel risponde presente.

Le squadre fanno entrambe un gioco di rimessa, ma, sono gli ospiti a pungere con Diaw e compagni. Proprio lo stesso Diaw ingaggia, sovente, un duello con Meccariello, il difensore del Lecce ha qualche difficoltà nel contenerlo.

Listkowski si avvicina al gol al ventesimo, il suo tiro teso si stampa sul palo: la retroguardia del Pordenone si disimpegna come può. A parte qualche tratto di scoramento collettivo, il Lecce mostra qualità per sbloccare il match. I nuovi acquisti sembrano essere ambientati alla grande, alla mezz’ora Meccariello conclude di pochissimo sopra la traversa.

Dopo quarantotto minuti giocati alla pari, Lecce e Pordenone vanno al riposo sullo 0-0. In realtà la squadra di Corini meritava qualcosina in più.

Minuto cinquanta ed il nuovo acquisto Henderson sfiora il gol, la sua conclusione di prima viene sventata in extremis da Bindi. Botta e risposta, il solito Diaw ci prova e per poco non centra il bersaglio.

Le new entry dei giallorossi impressionano positivamente: tutti bravi e motivati, certamente più dei “senatori”, i quali, in questa gara spesso hanno peccato di sufficienza. Coda, al minuto cinquantotto, sferra un bel sinistro che per pochissimo non si insacca. Diaw, sempre e solo lui, insidia ancora Gabriel con un diagonale velenoso, crampi per l’attaccante del Pordenone che ha speso molto. Dentro Butic al suo posto. Nel Lecce fuori Coda e dentro Dubickas. Mancosu al settantaduesimo inventa un tiro a volo dei suoi, pericolosissimo ma non letale. Gavazzi intanto rileva Mallamo, Tesser tenta di portare a casa di più del pareggio.

A sette minuti dal termine è la volta del debutto di Adjapong e fuori il capitano Mancosu.

Nelle fasi finali i salentini si difendono e sembrano non trovare più sfoghi per offendere. Finisce a reti inviolate e con diversi indizi interessanti per mister Corini. Ricordiamo che la compagine ospite è una, sulla carta, delle maggiormente attrezzate per la categoria.

Speriamo che qualche calo di concentrazione o di prestazione da parte di alcuni “big” che hanno militato in A, sia dovuto esclusivamente a motivi sportivi. Bisogna prendere atto che questo è il cammino del Lecce e che deve appassionare chiunque faccia parte dello staff: del resto se ha giocato in B un mito come Beto Barbas lo possono fare anche Mancosu, Falco e altri.

