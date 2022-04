Pretende soldi dalla compagna, al rifiuto scatta lo schiaffo poi le minacce. In cella

COPERTINO (Lecce) – Prima il ceffone in pieno viso, poi le inveisce contro, minacciandola, tutto sotto gli occhi dei vicini di casa che intervengono per difenderla.

“Dammi i soldi oppure prima brucio la macchina e poi te”: queste sarebbero state le parole che M.P., 33enne di Copertino, in preda all’ira avrebbe pronunciato nei confronti della compagna, sua coetanea. E la donna, stanca di subire ormai da anni il comportamento violento dell’uomo, l’ha denunciato e fatto arrestare.

L’episodio che l’ha spinta a rivolgersi ai carabinieri della stazione di Copertino per chiedere aiuto è avvenuto sabato sera. Il compagno l’ha chiamata per chiederle di pagare un suo debito di gioco, che la donna ha parzialmente coperto non avendo l’intera cifra a disposizione.

Una volta rientrati a casa il 33enne sarebbe tornato alla carica, pretendendo che la convivente gli desse nuovamente denaro con la promessa di restituirglielo una volta conclusi dei lavori che doveva sbrigare. Di fronte all’ennesimo rifiuto della donna, però, ha iniziato a dare in escandescenze, passando rapidamente dalle minacce ai fatti.

Le avrebbe tirato un ceffone, facendole uscire anche sangue dal naso. Così la vittima, impaurita, è corsa via rifugiandosi in casa, mentre i vicini, sentendo le urla provenire dalla strada, sarebbero intervenuti nei confronti del 33enne prendendo le difese della donna.

Non contento, il compagno avrebbe iniziato a discutere animatamente anche con loro, fino a quando non avrebbe nuovamente minacciato prima di bruciare l’auto della vittima, poi di dare fuoco anche a lei.

La donna, terrorizzata dal comportamento del convivente anche per via del fatto che i due vivono con i loro tre figli, tutti minorenni, ha deciso di chiedere aiuto ai carabinieri, che hanno raccolto la sua denuncia.

Ai militari ha raccontato quanto avesse subito nell’arco degli ultimi 2 anni, tormentata dalle continue richieste di denaro del compagno e dalla sua condotta violenta, non di rado sfociata in minacce e vessazioni.

Il 33enne, difeso dall’avvocato Daniele Scala, dovrà rispondere di estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni. È stato tratto in arresto e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, condotto presso il carcere di Lecce.