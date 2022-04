Prima le botte e le minacce, poi pugni contro i finestrini dell’auto: in arresto 47enne

SANTA MARIA DI LEUCA (Lecce) – In due lo aggrediscono, minacciando i familiari che intervengono a difesa della vittima. Poi si scagliano contro i finestrini della sua auto, danneggiandoli.

E’ stata una notte movimentata quella vissuta a Santa Maria di Leuca, dove un noto bar della zona è diventato teatro di scene di violenza, poi sfociate nell’arresto di uno dei presunti responsabili. Rino Protopapa, 47enne del posto, è stato condotto in carcere alle prime luci dell’alba dai carabinieri della stazione di Gagliano del Capo che l’hanno fermato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e minacce gravi.

Da quanto ricostruito dai militari, l’uomo insieme ad un suo amico sarebbero venuti alle mani con un ragazzo del posto, che era in compagnia della fidanzata e dei suoi familiari. Questi ultimi sarebbero intervenuti per difenderlo, ottenendo in cambio minacce di morte da parte dei due aggressori.

Non contenti, i due, una volta fuori dal locale, avrebbero preso a pugni i finestrini dell’auto del ragazzo, mandandoli in frantumi. La furia del 47enne è proseguita poi all’arrivo sul posto dei carabinieri della stazione di Gagliano del Capo che, nel tentativo di bloccarlo, hanno dovuto far fronte alla sua resistenza, oltre a divenire ulteriore bersaglio delle sue minacce.

Dopo averlo condotto in caserma, concluse le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso il carcere di Lecce. Difeso dall’avvocato David Alemanno, è stato giudicato per direttissima e ha patteggiato 1 anno e 4 mesi ottenendo i domiciliari.