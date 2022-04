Salgono sul bus ma il figlio di 3 anni rimane a terra: genitori rintracciati dalla polizia

OTRANTO (Lecce) – Un bimbo di tre anni che vaga da solo all’interno di un lido della costa idruntina. E’ quanto ha segnalato il gestore della struttura ieri sera, intorno alle 20, agli agenti del commissariato di Otranto. Da quel momento è partita la caccia ai genitori, che dopo ore di angoscia hanno potuto riabbracciare il piccolo.

Si è conclusa con un lieto fine la storia del bimbo di nazionalità senegalese, rintracciato nella serata di ieri in un lido di Otranto. Già dalle prime informazioni raccolte dagli agenti intervenuti sul posto, si è scoperto che il piccolo doveva essere figlio di una coppia di cittadini senegalesi, venditori ambulanti, che avevano trascorso la giornata in spiaggia, impegnati nella vendita di piccoli oggetti etnici.

Preso in consegna e condotto presso il commissariato, il piccolo è stato tranquillizzato e rifocillato dagli agenti, che nel frattempo avevano dato il via alle ricerche raccogliendo informazioni sul conto dei genitori tramite altri ambulanti di varie etnie presenti in zona.

Così non solo sono riusciti a risalire al cognome del piccolo, ma anche ad avere qualche indizio sugli attimi che hanno preceduto la perdita del bimbo da parte dei genitori. Entrambi, infatti, si erano allontanati dal lido di Otranto in un orario compatibile con la corsa di rientro del bus Otranto-Lecce della linea “Salento in Bus”.

Tramite la responsabile del servizio, gli agenti sono riusciti a risalire all’autista che aveva effettuato quella corsa che, all’arrivo a Lecce, ha detto di aver notato una coppia straniera che aveva cercato a lungo il proprio figlio a bordo del mezzo, senza però riuscire a trovarlo.

L’autista, però, non aveva avuto modo di rilevare l’identità dei genitori, disperati per l’assenza del bimbo. Allargando le ricerche per via telematica, gli agenti hanno ricercato la coppia tramite il cognome rintracciato nei portali della polizia mirati all’individuazione dei cittadini stranieri regolarmente dimoranti sul nostro territorio.

Le interrogazioni dei terminali delle persone corrispondenti al cognome segnalato venivano seguite da una lunga serie di telefonate ed integrate dalla consultazione dei permessi di soggiorno per motivi lavorativi dei cittadini senegalesi corrispondenti a quel cognome, assai diffuso in Senegal, e dall’accertamento delle composizioni dei rispettivi nuclei familiari sino all’individuazione della persona giusta: il padre del minore.

Rintracciato telefonicamente il giovane padre ha raccontato agli agenti che fosse già sulla strada di ritorno a Otranto per cercare il figlio, venendo poi rassicurato circa il fatto che questi era stato rintracciato ed accompagnato presso il commissariato locale. Una volta sul posto, il giovane ha raccontato di essere salito sul bus che era affollato e di aver perso di vista sua moglie, che normalmente teneva con sé il piccolo.

La donna però, a sua volta, non vedendo il marito e il figlio, ha pensato che entrambi fossero saliti e si fossero seduti insieme in una parte dell’autobus non visibile dalla sua posizione e così entrambi, nell’errata convinzione che il bimbo fosse in compagnia dell’altro genitore, avevano viaggiato tranquillamente sino a Lecce.

Solo una volta giunti in città avevano fatto la terribile scoperta, che li aveva gettati nella disperazione. Almeno fino a quel momento, quanto il piccolo ha riabbracciato i suoi genitori, che sono stati severamente richiamati ad un maggiore rigore, atto a garantire sempre e comunque l’efficace ed ininterrotta sorveglianza del minore.

Fortuna ha voluto che i due cittadini stranieri fossero entrambi in possesso di regolare permesso di soggiorno, agevolando così il rintraccio. Se fossero stati irregolari, infatti, probabilmente le ricerche sarebbero risultate vane.