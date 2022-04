Scatta il controllo e manda un sms: “Vai a casa mia e sposta tutto”. Trovati droga e proiettili, denunciati

LECCE – Alla vista delle divise il primo pensiero è stato di far sparire quanto custodivano in una delle due abitazioni. “Vai a casa mia e sposta tutto”: questo il testo del messaggio inviato da uno dei due giovani, fermati per un controllo stradale dalla polizia, nel tentativo di far sparire le piante di marijuana, con relativa sostanza pronta per lo spaccio, e tutto il resto del materiale “scottante” di cui erano in possesso.

Non sono riusciti nell’impresa però i leccesi di 23 e 25 anni, entrambi incensurati: per tutti e due è scattata la denuncia a piede libero per possesso a fini di spaccio di stupefacenti, coltivazione di marijuana e possesso abusivo di munizioni.

Link Sponsorizzato

L’episodio risale al primo pomeriggio di ieri, quando i ragazzi sono stati bloccati per un controllo dagli agenti del reparto prevenzione crimine “Puglia meridionale”, impegnati in un servizio straordinario nella zona 167 di Lecce. Hanno alzato la paletta al passaggio del veicolo su cui viaggiavano i due, lungo via Siracusa.

Il nervosismo di entrambi, però, li ha subito insospettiti e così hanno voluto vederci chiaro, realizzando una prima perquisizione. Addosso ad uno di loro sono stati rinvenuti 4 grammi di marijuana, avvolti in un pezzo di carta. Si sarebbe potuto chiudere tutto con una segnalazione in prefettura, se non fosse stato per l’altro ragazzo, che, telefono alla mano, si era nel frattempo affrettato per inviare un messaggio a qualcuno per “ripulire” la propria abitazione.

Link Sponsorizzato

Dal testo subito letto dagli agenti è emerso che avesse qualcosa da nascondere e così sono scattate le perquisizioni nelle case di entrambi i ragazzi, in zona Castromediano, che hanno svelato il motivo di tanto nervosismo.

In una delle due abitazioni, è stato rinvenuto un proiettile 9×21, una cassaforte portatile contenente 23 grammi di cocaina ed un foglio di carta con una lista di nomi ed accanto alcune cifre, forse una sorta di libro contabile.

Sul terrazzo erano presenti due vasi contenenti rispettivamente due piante di marijuana alte un metro e mezzo ed una alta 53 centimetri. Sempre in casa sono stati trovati due involucri contenenti marijuana, per un peso complessivo di 29 grammi, due provette contenenti alcuni semi di marijuana, con del fertilizzante per favorirne la crescita ed un bilancino di precisione. Ma non è finita qui.

Nella seconda abitazione gli agenti hanno trovato un proiettile calibro 7,65, un bilancino, vario materiale per il confezionamento delle dosi e tre bustine con marijuana per un peso complessivo di oltre 240 grammi. Il materiale è stato sequestrato e per i due giovani sono scattate le denunce a piede libero.