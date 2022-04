Sequestro record in un lido: sigilli all’attrezzatura che occupava 8mila metri di spiaggia

SAN CATALDO/VERNOLE (Lecce) – Maxi sequestro sulla costa adriatica di San Cataldo, nel tratto del Comune di Vernole. Ancora una volta nella rete dei controlli è terminato uno stabilimento balneare salentino, “Lido Verde”, dove si è accertata l’occupazione di un tratto di costa ricadente nel demanio marittimo in maniera totalmente abusiva.

I militari del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale dell’Ufficio Locale Marittimo e della Guardia Costiera di San Cataldo di Lecce nel corso di un controllo hanno appurato che le circa 750 unità di attrezzature balneari, quali lettini, sdraio, ombrelloni e sedie erano state posizionate su una superficie di 8mila metri quadrati senza alcuna autorizzazione legata ad una concessione demaniale.

L’attrezzatura in questione, da quanto accertato dai militari, era stata installata in forma fissa e stabile, posizionate sull’arenile in file regolari e continue. L’intera attrezzatura è stata rimossa e posta sotto sequestro mentre l’amministratore unico della società operante nel settore balneare, responsabile dello stabilimento, è stato denunciato a piede libero.

I reati contestati sono di occupazione con innovazioni abusive su area ricadente in ambito del demanio marittimo e inosservanza di limiti alla proprietà privata, il tutto in zona tutelata dai vincoli posti dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.