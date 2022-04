“Super bonus 110% – Misure e strumenti”, Confartigianato Imprese Lecce incontra gli associati

LECCE – Confartigianato Imprese Lecce incontra gli artigiani del settore Edile e Impiantistica per illustrare ai suoi associati i contenuti dei due importanti accordi, siglati con il gruppo bancario Impresa San Paolo e con la società Harley & Dikkinson, che permetteranno alle imprese di ottimizzare l’utilizzo del Superbonus introdotto dal decreto Rilancio per innalzare al 110% la detrazione delle spese sostenute per la casa, comprese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

L’appuntamento è per lunedì 28 settembre 2020, alle 9, presso la sede di Confartigianato Imprese Lecce (piazzetta Eugenio Montale, 4). L’incontro è a numero chiuso nel rispetto delle misure vigenti per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19.

La convenzione stipulata da Confartigianato con il gruppo bancario Impresa San Paolo amplia l’accordo sottoscritto nel pieno della situazione emergenziale, mettendo a disposizione delle imprese associate soluzioni innovative per gli interventi previsti dai meccanismi del Superbonus 110% e dagli altri incentivi fiscali introdotti dal Decreto Rilancio. L’obiettivo è quello di sostenere le imprese nella fase di esecuzione dei lavori e rendere liquidi i crediti di imposta acquisiti tramite lo sconto in fattura. In questo modo sarà possibile consentire a tutta la filiera di poter immediatamente disporre della liquidità necessaria anche per aprire i cantieri.

L’accordo integrativo siglato tra Confartigianato e la società Harley & Dikkinson prevede la realizzazione di una specifica piattaforma dedicata – H&D Confartigianato Community – per la gestione di tutto il processo fiscale, finanziario e documentale legato agli interventi di efficientamento energetico che possono usufruire della cessione del credito d’imposta (Superbonus 110%). La piattaforma ha lo scopo di supportare le imprese in tutte le fasi, dall’elaborazione dell’offerta commerciale al rapporto con tutti gli stakeholder della filiera e fino alla cessione del credito di imposta al partner H&D-Confartigianato maturato in seguito agli interventi di riqualificazione energetica o consolidamento antisismico degli edifici.

