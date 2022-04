Tutto pronto per il 1° Grand Prix Capo di Leuca al campo scuola Luigi Montefusco

Nel week end tra il 26 e il 27 si svolgerà la prima edizione del Grand Prix Capo di Leuca presso il Campo Scuola Luigi Montefusco di Lecce. La due giorni organizzata dalla Atletica Capo di Leuca Asd presieduta da Luca Scarcia sarà valevole come nuova prova del circuito Salento Gold e decreterà i nuovi campioni provinciali Master dei 5mila metri. In ambedue le giornate le gare avranno inizio alle 15.15 a margine delle riunioni tecniche, nell’ambito di una competizione indetta dalla Fidal che si dipanerà in assenza di pubblico. Il programma tecnico della manifestazione patrocinata dal comune di Ugento sarà molto versatile. Si disputeranno infatti gare di corsa su pista (100-1500m, 200-1500m e 5000m) e altre specialità come il salto in alto, giavellotto, disco, peso e martello. Gare che corroderanno la competizione regina dei 5 chilometri riservata alla categorie Master. Un fine settimana ricco di gare che impegnerà una nutrita rappresentanza di atleti tra cui Antonio Margarito, vicepresidente dell’Atletica Capo di Leuca e fresco di titolo regionale nei 1500m nella categoria SM50. L’evento sportivo si svolgerà nel totale rispetto delle normative contro il Covid-19. Dopo le gare si terranno le premiazioni che incoroneranno i nuovi campioni provinciali.

