Altro successo del Tennis Salentino con il Ct Lequile

LEQUILE (Lecce) – Dopo la promozione del Circolo Tennis Out Line in Serie B2, altri successi per il Tennis Salentino con il CT Lequile con gli over ’35 maschile approdati nelle final four disputatasi a Vittorio Veneto.

Il Ct Lequile riesce a qualificarsi per le Fasi finali Nazionali “Final Four” disputatesi a Vittorio Veneto dopo aver battuto il CT Montecchio Pesaro per 3 a 0.

Nella finale a quattro, nel primo incontro battono con un perentorio 3 a 0 il CT Macomer di Nuoro assicurandosi così l’incontro di finale con i padroni di casa del CT Vitt.Veneto.

I ragazzi del Presidente Donato Quarta, con Antonio Scala vincitore finora di tutti gli incontri, Filippo Stasi, Mauro Tafuro, Fedele Antonaci e Francesco Tondo si sono dovuti però arrendere ai padroni di casa dopo un combattutissimo incontro che li ha visti soccombere per 2 a 0, uscendo però a testa alta dal campo di gioco.

Comunque per il CT Lequile anche questo è da annoverare tra i successi a livello Nazionale come Vice Campioni Italiani negli over ’35 bissando lo stesso titolo conquistato nel 2016, da inserire nell’albo d’oro, cosi come quello conquistato nel 2017 con gli over ’40.

Al Circolo Tennis Lequile gli auguri del Presidente Elio Pagliara per l’ennesimo risultato raggiunto dimostrando come anche un piccolo Circolo può raggiungere risultati a livello Nazionale grazie ai Dirigenti, Tecnici e Atleti che nel corso della stagione agonistica mettono in campo la passione, la professionalità e la voglia di far parte dei Circoli di notorietà Nazionale per cui nessun risultato è precluso.