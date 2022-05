Basket, Angelo Perniola svela: “Se torno Presidente sarà solo in serie B”

MONTERONI (Lecce) – Vent’anni di presidenza tra Fiamma, Monteroni e Lupa Lecce vissuti sullo scadere dei 24 secondi. Angelo Perniola si è sempre nutrito di emozioni forti, ma nonostante l’amore viscerale per il basket, l’imprenditore leccese ha deciso di dire basta ai primi vagiti della scorsa estate quando era al timone della Pallacanestro Lupa Lecce da cinque anni. Perché certe passioni costano tanto. E ai tempi del coronavirus ancora di più.

Nell’ambiente cestistico, chi lo conosce sa per certo che il presidente Perniola non gioca per partecipare, o per non sfigurare, ma solo per vincere. Col sogno nel cassetto mai celato di riportare la piazza leccese ai fasti indimenticabili della storica Libertas, che negli anni ‘90 battagliava nei campionati nazionali della serie B con grande ardore. Angelo ci ha provato con tutte le sue forze, mettendo ogni anno mano al portafogli come i presidenti carismatici di una volta. Adesso però è giunto il tempo delle riflessioni e delle riprogrammazioni. Ma questa volta a ragion veduta.

“Non torno a presiedere una società di pallacanestro sino a quando non troverò un gruppo di imprenditori che possano aiutarmi a mettere in piedi un progetto sostenibile e vincente – spiega l’ormai ex presidente della Lupa -. Da solo non ce la facevo più ed ero stanco di vedere sempre il palazzetto vuoto. Era una ferita che sanguinava ad ogni domenica, ad ogni partita casalinga. Servono sostegni da parte di più persone, che come me condividono la passione per la pallacanestro. Se un giorno tornerò, non so se sarà di nuovo a Lecce o in altre piazze. In provincia stanno crescendo società che meritano la mia attenzione e ammirazione, anche se Lecce sarà sempre il mio primo amore perché sono nato e cresciuto in questa città”.

Questa volta Perniola ha preferito passare la mano, ma a quanto pare per il futuro ha intenzione di risedersi al tavolo e rilanciare. Altrimenti non si chiamerebbe Angelo Perniola. “Se riesco a creare un pool di imprenditori che vogliono investire insieme a me nel basket, ripartirei direttamente da un campionato nazionale. E quindi dalla serie B. Basta con i campionati di Promozione, Serie D o C. Si tratta di un sogno al momento, ma posso dire che già qualcosa inizia a muoversi in questa direzione. Però la pandemia sta rallentando le ambizioni, quindi bisogna attendere tempi migliori. Se così non sarà, girerò i parquet della regione a godermi lo spettacolo delle partire dagli spalti da normalissimo tifoso di uno sport del quale sono ancora innamorato”.

