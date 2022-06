Bici elettriche Reby, da domani parte il servizio in città

Le biciclette, distribuite sul territorio con la modalità “free floating”, saranno posizionate quotidianamente, in un primo momento in Piazza Sant’Oronzo, Torre del Parco, Foro Boario, Piazza Ariosto, Via San Cesario, Piazza Mazzini e Via Lequile. Il posizionamento varierà con il tempo in base al monitoraggio delle abitudini di utilizzo da parte dei cittadini.

Il costo di utilizzo delle biciclette sarà il medesimo dei monopattini Reby: 0,5 euro per lo sblocco del mezzo + 0,15 centesimi al minuto. Per gli utenti sarà possibile sottoscrivere per l’utilizzo e lo sblocco illimitato un abbonamento settimanale a 24,99 euro o mensile a 54,99 euro.

“Un nuovo mezzo elettrico, ecologico e sostenibile a disposizione dei cittadini che intendono muoversi in città senza usare l’automobile – dichiara l’assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis – la bicicletta elettrica a pedalata assistita va a incontrare le esigenze di un’utenza diversa rispetto ai monopattini elettrici, allargando la possibilità di utilizzo dei servizi di sharing mobility ad un numero ancora maggiore di cittadini. L’invito è a utilizzare questi mezzi in alternativa all’automobile, a farli entrare nella nostra quotidianità per generare impatti positivi in termini di minore traffico automobilistico e inquinamento atmosferico”.