Denuncia il furto dell’auto, la ritrovano bruciata nella notte: 39enne nel mirino

LECCE – Denuncia il furto della sua auto nel pomeriggio. Nel cuore della notte la ritrovano avvolta dalle fiamme. Ci sarebbero ben pochi dubbi sulla natura dolosa dell’incendio andato in scena intorno all’una in via Cantù, strada immersa nella periferia di Lecce, poco distante dalla tangenziale Est e dallo stadio di Via Del Mare.

A bruciare, fino a trasformarsi in una carcassa di ferro bruciato, è stata una Alfa Romeo Mito di proprietà di un 39enne di Lecce, che solo poche ore prima ne aveva denunciato il furto. Per questo motivo l’episodio è ora sotto la lente di ingrandimento della squadra mobile della questura di Lecce, dopo il primo intervento sul posto dei colleghi della squadra volanti.

Chi ha sottratto il veicolo potrebbe essere lo stesso che gli ha poi dato fuoco nella notte, con l’intento, molto probabilmente, di lanciare un inquietante messaggio al proprietario. Questa la principale pista che stanno battendo gli investigatori, che hanno ascoltato il 39enne per scandagliare la sua vita personale e professionale alla ricerca di tracce che possano condurre all’identità del probabile autore dell’atto di chiara natura ritorsiva.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, che, una volta domato, hanno effettuato anche un sopralluogo alla ricerca di tracce utili alle indagini in presenza degli agenti della questura.

Indizi che, visto lo stato in cui è stato ritrovato il veicolo, potrebbero essere state divorate dal fuoco insieme alla struttura dell’auto, andata completamente in fumo. La zona interessata dal rogo, inoltre, è isolata ed è risultata priva di telecamere di sorveglianza, a cui non potranno fare riferimento gli investigatori.