Fermati per un controllo, picchiano gli agenti e sfasciano la pattuglia: 4 giovani ai domiciliari

LECCE – Inveiscono contro i poliziotti che li avevano fermati per un controllo, poi li aggrediscono e sfasciano anche la volante.

L’episodio di violenza è andato in scena nel cuore della notte ed è costato l’arresto per resistenza, minacce ed oltraggio a pubblico ufficiale ai quattro giovani responsabili, tre ragazze ed un ragazzo appena 18enne.

Si tratta di Manuel Volpini, 18enne di origine cubana, Sandra ed Ilenia Bartuzzi, di 27 e 25 anni, e Noemi Valiani, di 22anni, tutte leccesi. Erano circa le 3 quando una volante ha incrociato l’auto a bordo della quale viaggiavano gli arrestati insieme ad una quinta ragazza, in via Bax, nei pressi di piazza Italia, a Lecce.

Il veicolo era condotto da Volpini, al volante senza patente perché mai conseguita. Alla vista dell’auto della polizia, il giovane ha tentato di cambiare strada ed allontanarsi, insospettendo gli agenti, che gli hanno subito intimato l’alt per procedere ad un controllo. Nel corso delle verifiche dal marsupio del ragazzo è spuntato un pacchetto di sigarette vuoto, contenente due involucri da circa tre grammi di marijuana.

Tre delle quattro ragazze, forse infastidite dal controllo, sono scese dall’auto e, in forte stato di agitazione, hanno iniziato ad inveire contro gli agenti. Mentre l’altra ragazza, la 18enne leccese P.S., dissociandosi dal comportamento delle altre, cercava di riportarle alla calma, Volpini provava a riprendersi la carta d’identità e il marsupio che erano stati poggiati dagli agenti sul cofano della volante.

D’un tratto sono partiti spintoni, calci, pugni, morsi da parte di tutti e quattro nei confronti dei poliziotti, che, aggrediti ed in minoranza, non hanno potuto far altro che utilizzare lo spray urticante in dotazione per potersi difendere. Ma non è finita lì.

Mentre gli agenti, con non poche difficoltà, accompagnavano i quattro in questura, due delle ragazze nel tentativo di divincolarsi per scappare e sfuggire alla polizia, hanno sferrato calci contro le portiere dell’auto di servizio, danneggiandole fino a rompere anche i finestrini posteriori.

Stesse scene di tensione si sono poi ripetute anche negli uffici della questura, dove i quattro fermati non hanno risparmiato gesti violenti, minacce ed intimidazioni ripetute agli agenti. I due poliziotti aggrediti hanno dovuto fare anche ricorso alle cure mediche per via delle lesioni riportate. Uno di loro ha anche riportato la frattura di una costola.

Al termine degli accertamenti, i quattro ragazzi sono stati dichiarati in arresto e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati ristretti ai domiciliari. Le ragazze sono difese dall’avvocato Simone Viva, mentre il ragazzo dall’avvocato Angelo Vetrugno.