I cinturini per Apple Watch che non arriveranno

Con l’arrivo sul mercato dei nuovi Apple Watch 6 e della serie SE, la versione economica dello smartwatch Apple, sono arrivati anche i nuovi cinturini del brand. Un modello di cinturini però non arriverà sul mercato fino a data da destinarsi, parliamo di quello dedicato alle Olimpiadi di Tokyo del 2020.

Ebbene sì, le Olimpiadi di Tokyo 2020, che a causa della pandemia da Sars-Cov2, sono state rinviate al 2021 non vedranno a breve la serie dedicata a loro dall’azienda californiana.

La realizzazione di cinturini per smartwatch Apple a tema Olimpiadi arriverà quindi probabilmente sul mercato solo il prossimo anno.

Come già accaduto in occasione delle Olimpiadi estive a Rio de Janeiro nel 2016, Apple avrebbe probabilmente adottato un sistema di personalizzazione del design dei cinturini, disponibili nello stile e colorazioni dei paesi partecipanti ai Giochi.

Dalle immagini trapelate su Twitter infatti, vediamo due ipotetici cinturini dedicati a Giappone e Danimarca. Ma arriveranno sul mercato?

Purtroppo ancora non ci è dato sapere se arriveranno con certezza sul mercato, ma rumors ci fanno sapere che probabilmente Apple lancerà la sua linea speciale di accessori per smartwatch in occasione delle prossime Olimpiadi.