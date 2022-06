Il pugilato leccese getta il paradenti. Rinviati i match di Antonio Santoro e Giuseppe Carafa

LECCE – La boxe leccese messa alle corde dal coronavirus. Antonio Santoro di Lecce e Giuseppe Carafa di Ugento sono gli unici pugili professionisti in attività della provincia, che avevano programmato un 2020 ricco di impegni.

La seconda ondata di contagi e le conseguenti restrizioni imposte dal governo, hanno rimandato i match in scaletta. Dopo il rientro vittorioso contro Luigi Mantegna, oggi “El Dynamite” Santoro avrebbe dovuto incrociare i guantoni con Zoltan Horvath a Lizzanello. Carafa, invece, era atteso in Francia per combattere il 7 novembre prossimo contro Massi Tachour per il titolo vacante dell’Unione Europa. Il campione italiano e vincitore del titolo del Mediterraneo doveva affrontare Tachour il 7 marzo scorso, ma per ben due volte gli è stato rinviato l’incontro di caratura internazionale a causa dell’emergenza pandemica. Santoro invece è tornato a boxare questa estate dopo un periodo di inattività, ma era in cerca di una continuità che il Covid-19 non gli ha permesso di raggiungere.

Il secondo successo in un breve lasso di tempo, avrebbe consentito al leccese di ripuntare al titolo italiano. Due pugili figli della stessa terra in attesa di salire sul quadrato, ma che nonostante tutto, continuano ad allenarsi con grande abnegazione per mantenersi in forma e farsi trovare pronti alla prima occasione utile. Per quanto riguarda Santoro, il match è stato rimandato al 28 novembre in quel di Lizzanello nell’ambito dell’evento pugilistico organizzato dal Team Laudisa. Per Carafa invece il match tanto agognato è stato rinviato a data da destinarsi. Anche perché in Francia è stato annunciato il lockdown totale.

“Continuo ad allenarmi e spero di salire sul ring entro la fine dell’anno. Per me è importante tornare a combattere per preparare un match importante come il titolo dell’Unione Europea. Peccato perché ero convinto di fare mia la terza cintura entro il 2020” – spiega Giuseppe Carafa -. Anche Santoro è dispiaciuto per il momento delicato che sta attraversando lo sport e nella fattispecie il pugilato: “Ho fatto tanti sacrifici per tornare sul ring ed essere competitivo, ma mi ritrovo di nuovo fermo forzatamente per una causa di forza maggiore. Continuo ad allenarmi con grande intensità e non mollo di un centimetro perché spero di tornare sul ring nel più breve tempo possibile. Speriamo che non ci sarà la chiusura totale come a marzo, perché altrimenti i tempi si allungherebbero ancora di più”.

