Inchiesta a Salice Salentino, ma è una fake news. La testata si tutelerà nelle opportune sedi legali

È stata diffusa nelle scorse ore, via social media, una notizia falsa o fakenews, sotto forma di screenshot, sulla presunta pubblicazione sul nostro portale di un comunicato relativo a una presunta “inchiesta a Salice Salentino”. Niente di più falso.

Tale falsa notizia si presenta graficamente con la stessa impaginazione del nostro sito, appropriandosi in modo del tutto illegale del logo della nostra testata che in realtà non ha mai pubblicato questa notizia.

Corriere Salentino diffida chiunque dall’utilizzo del proprio logo per simili iniziative e per la condivisione di simili fake news. La testata si tutelerà nelle opportune sedi legali.