Infrastrutture Puglia, Ance Lecce: si parta dalla Strada statale 275

“Dico grazie al presidente della Regione Michele Emiliano per avere indicato la Strada statale 275 Maglie-Leuca tra le infrastrutture primarie della Puglia“. Lo afferma Giampiero Rizzo, presidente di Ance Lecce, che continua: “Tutti coloro che in questi decenni si sono spesi chiedendo a gran voce l’avvio della SS. 275 si sentono confortati e supportati nel loro impegno dall’affermazione del presidente Emiliano. I lavori di ammodernamento della strada non possono rimanere – lo è stato detto per tanti, troppi anni – un sogno progettuale divenuto incubo ‘viabilistico’”.

Gli impatti positivi di una Maglie-Leuca più sicura e più veloce non sono solo del Salento ma della Puglia intera.

“Mi auguro – conclude il presidente Rizzo – che il domani non porti l’ennesima doccia gelata che tenga al palo la cantierizzazione della strada che invece deve essere quanto più possibile immediata. In prospettiva ci sono diverse occasioni da cogliere per l’avvio dei lavori e nessun politico locale e regionale potrà più sottrarsi dall’individuarle e farle percorrere al potere decisorio”.