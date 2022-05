Ladri nella parrocchia: ambienti a soqquadro e danni. Il sindaco: “Gesto deplorevole”

TREPUZZI (Lecce) – Si sono intrufolati e hanno messo sottosopra la sagrestia e lo studio del parroco alla ricerca di qualcosa di prezioso da rubare. Sono riusciti nell’impresa i ladri che nella notte hanno preso di mira la chiesa di San Michele Arcangelo di Trepuzzi, parrocchia che sorge in via Sant’Angelo, a pochi passi dal centro del paese.

Il colpo dovrebbe essere andato in scena nel corso della notte appena trascorsa, ma la scoperta risale alle prime ore del mattino. Una giornata che sarebbe dovuta essere di festa, quella odierna, soprattutto per il parroco don Emanuel Riezzo, insediatosi solo lo scorso 18 ottobre, che stamattina avrebbe dovuto celebrare le sue prime messe domenicali. Un evento purtroppo macchiato dall’amara sorpresa.

I malviventi si sarebbero intrufolati da una finestra posteriore, forzando la tapparella e infrangendo il vetro dell’infisso. Una volta dentro hanno messo a soqquadro la sagrestia ed altri ambienti della chiesa, riuscendo a racimolare un bottino che è ancora in fase di quantificazione. Il suo valore finale, di certo, sarà inferiore rispetto a quello dei danni provocati all’interno del luogo di culto.

“Qualche balordo delinquente nella notte ha pensato di turbare la quiete della nostra comunità in un momento particolarmente delicato in cui le preoccupazioni dell’emergenza sanitaria non ci lasciano tregua”. Così ha commentato l’accaduto il Sindaco di Trepuzzi, Giuseppe Taurino, una volta appresa la notizia del furto.

Al di là del valore degli oggetti rubati, si legge nel post Facebook del Comune di Trepuzzi, “ciò che ferisce sono i danni prodotti e il deplorevole gesto”.

“Non è il modo migliore per accogliere il nuovo parroco, don Emanuel Riezzo al quale esprimiamo tutta la nostra solidarietà. – prosegue il primo cittadino – Auspico che gli autori del vile gesto vengano identificati e messi davanti alle loro responsabilità”.

Dell’accaduto sono stati informati i carabinieri della stazione di Trepuzzi, che si sono occupati dei rilievi ed hanno dato il via alle indagini mirate ad identificare gli autori del furto.

