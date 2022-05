Lastre di vetro pericolanti in cima ad un palazzo in centro: intervengono i vigili del fuoco

LECCE – Vetri pericolanti in cima ad un palazzo. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce ha permesso di evitare il peggio, nel tardo pomeriggio, in via Antonio Salandra.

Nel pieno centro di Lecce, a pochi passi da piazza Mazzini, alcune lastre di vetro installate sul prospetto di un palazzo situato proprio accanto all’hotel President. Forse per via del forte vento dei giorni scorsi, risultavano pericolanti e sarebbero potute precipitare in strada con il rischio di centrare qualche persona di passaggio.

Un episodio analogo si era verificato a breve distanza solo lo scorso dicembre, quando da un balcone al quinto piano di un palazzo situato all’incrocio tra via Imbriani e via Salandra, si era staccata una lastra di vetro che si era frantumata precipitando al suolo.

Anche in quel caso, per un caso fortuito, si era riusciti ad evitare il peggio: non si erano registrati feriti. I vigili del fuoco anche in quell’occasione avevano provveduto a mettere in sicurezza lo stabile, rimuovendo le lastre pericolanti.