Mobili bagno di ImportForMe: 4 consigli per la scelta

Se anche voi siete alle prese con la scelta dell’arredobagno, sapete già che non è così facile come potrebbe sembrare valorizzare questo ambiente e sfruttare lo spazio in maniera intelligente ma anche curata. Per riuscire ad avere un bagno che sembri studiato da un esperto Interior designer, dovete misurare con attenzione gli spazi, scegliere come posizionare i mobili, valutare i materiali e sfruttare anche le altezze, come spiegato di seguito in questa guida.

Misurate gli spazi

Armatevi di metro e misurate con attenzione gli spazi individuare il mobile bagno che fa al caso vostro. In un bagno piccolo serve un mobile compatto ma, allo stesso tempo, capiente per limitare il disordine e garantire maggiore pulizia degli spazi. In un bagno più ampio potete invece scegliere un mobile con un design più particolare.

Non basta misurare lo spazio dove verrà installato il vostro mobile bagno ma dovete prendere le misure anche per scegliere gli altri elementi come il lavabo, i rubinetti, i pensili e lo specchio.

Come posizionare i mobili

Come già detto in precedenza, è importante valutare anche la composizione complessiva di tutti gli elementi dell’arredobagno nel loro complesso. Dovete riportare su un foglio di carta le misure del vostro bagno stabilire con precisione come posizionare i mobili.

In questa fase, valutate anche se preferire o meno mobili bagno sospesi. Si tratta di una soluzione particolarmente moderna dal design curato ma anche pratica perché diventa più facile pulire il bagno.

Valutate i materiali

Dopo aver valutato con attenzione le misure all’interno del vostro bagno, arriva il momento di approfondire in merito ai materiali. Questa valutazione va di pari passo con la scelta dello stile di arredo che volete all’interno di questo ambiente. Per esempio, un rivestimento il legno è più indicato per uno stile classico. Scegliete un finto legno effetto rovinato se volete dare. Più rustico o scenici. Invece, il rivestimento effetto cemento risulta più indicato per gli stili di arredo contemporanei e moderni con tocchi minimalisti.

Oggi ci sono davvero moltissime possibilità per dare al bagno lo stile che rispecchia i vostri gusti grazie a un ampio ventaglio di scelta. Considerate l’aggiunta di elementi in metallo se volete uno stile più industrial. Invece, mobili in legno grezzo dalle forme semplici sono più indicati per uno stile di ispirazione nordico. Il bianco è sempre un colore che si addice al bagno, magari da leggere in chiave provenzale e mediterranea.

L’importanza delle altezze

Non commettete l’errore di pensare l’arredobagno in orizzontale e basta. È sicuramente vero che la maggior parte degli elementi per arredare il bagno si sviluppa in orizzontale ma per dare verticalità, ricordate di prendere in considerazione anche le altezze di questo spazio. Spesso mobili componibili hanno pensili per aggiungere un elemento contenitore che si sviluppa in altezza.