“Se a casa dobbiamo stare, lo Stato deve pagare”. Partite Iva ancora in piazza

LECCE – Giorno dopo giorno le tante categorie in sofferenza per le chiusure fanno sentire la loro voce. Anche il mondo dello spettacolo scende in piazza, con le partite Iva, i commercianti, le madri lavoratrici con i figli a casa. È l’ora del mondo della cultura, della musica e del teatro (sono rimasti aperti solo i musei): lavoratori abbandonati a se stessi nella prima ondata covid e che ora rischiano il colpo di grazia. Alessia Ruggeri, presidente Upi Italia, ha fatto scendere in campo ancora una volta chi non può può permettersi un giorno di malattia e tanto meno chiusure che significano spesso collasso economico (cliccate sull’immagine per vedere il video). Lo slogan è semplice ed efficace: “Se ci dobbiamo fermare, lo Stato ci deve pagare”. In serata, oggi 31/10/2020, la categoria delle partite IVA ha fatto sentire la sua voce in Piazza Sant’Oronzo.

