Tragico impatto sulla provinciale: bus travolge apecar. Muore sul colpo 81enne

NARDO’(Lecce) – L’impatto con il bus, violentissimo, non gli ha lasciato scampo. Colpito in pieno mentre era a bordo della sua Apecar, Antonio Zacà, un 81enne di Nardò è rimasto vittima di un terribile incidente stradale avvenuto in mattinata nella periferia di Nardò.

Il tragico sinistro si è verificato intorno alle 11, sulla strada provinciale 359 Nardò-Avetrana, all’altezza dell’intersezione con “Strada Console-Scalelle”, una via secondaria che prende il nome dalla storica contrada omonima.

Link Sponsorizzato

Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, sembra che l’anziano a bordo del suo mezzo a tre ruote provenisse proprio da quella strada e si stesse immettendo sulla provinciale. In quegli istanti è sopraggiunto un bus della linea Flixbus, in quel momento privo di passeggeri, che viaggiava in direzione di Avetrana. L’impatto è stato terribile.

L’Apecar si è deformata trasformandosi in una trappola mortale per il malcapitato conducente, che è deceduto sul colpo. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, infatti, per l’anziano non c’era già più nulla da fare. Agli operatori non è rimasto altro che dichiarare il suo decesso.

Link Sponsorizzato

Ferito in maniera lieve il conducente del bus che viaggiava insieme ad un collega, entrambi sotto choc. L’autista è stato condotto presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per tutti gli accertamenti medici del caso. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Nardò, che si sono occupati dei rilievi.

1 of 5