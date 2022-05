Verso Cosenza – Lecce, l’ultima vittoria dei giallorossi in Calabria nel 2018

Il bilancio del Lecce nei precedenti 37 incontri allo stadio “San Vito – Gigi Marulla” contro il Cosenza è di 7 vittorie, 10 pareggi e 20 sconfitte, 39 reti segnate e 58 subite. La prima partita tra le due squadre si giocò il 18 ottobre 1936, alla quarta giornata in serie C. I giallorossi di mister Ferenc Plemich pareggiarono per 2-2 (doppietta di Luigi Buin).

Il Lecce riuscì ad espugnare per la prima volta il campo del Cosenza, il 3 giugno 1951, alla 37esima giornata, in serie C. I giallorossi del presidente Marcello Chiatante e di mister Giovanni Brezzi vinsero per 2-1 (gol di Giuseppe Colella e Anselmo Bislenghi).

La vittoria più rotonda dei giallorossi in Calabria avvenne il 30 novembre 1975, alla 12esima giornata di serie C. La partita finì 6 – 1 per i giallorossi di Renna. Questa è anche la migliore vittoria fuori casa del Lecce nella sua storia. Quel giorno i giallorossi giocarono con: Iacoboni; Lorusso, Loseto; Mayer, Loprieno, Giannattasio; Nastasio (85’ Ciardella), Fatta, Loddi, Fava, Montenegro. Marcatori dell’incontro Fortunato Loddi con una tripletta, e gol di Corrado Nastasio, di Gaetano Montenegro e autorete del terzino destro rossoblù Rabacchin, il gol del Cosenza arrivò all’84’ con il mediano Codognato su calcio di rigore.

Il settimo e ultimo successo dei giallorossi è arrivato proprio nell’ultima gara disputata tra le due squadre, il 10 novembre 2018. Il Lecce espugnò il “San Vito – Gigi Marulla” col risultato di 3 – 2. Per i giallorossi andarono a segno Venuti, Palombi e Falco, per i calabresi Tutino realizzò una doppietta.