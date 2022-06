Scende in strada per chiedere aiuto dopo un malore, sviene e sbatte la testa: salvato dai carabinieri

PARABITA (Lecce) – Si sente male in piena notte ed esce da casa per chiedere aiuto, ma sviene e sbatte la testa per terra perdendo i sensi. E’ rimasto così per ore, sull’asfalto e sotto la pioggia battente, rischiando seriamente di morire.

Almeno fino a quando una guardia giurata prima ed i carabinieri poi non l’hanno soccorso, salvandogli la vita.

Una storia a lieto fine quella avvenuta nella nottata appena trascorsa a Parabita, che ha visto protagonista un 72enne del posto, tratto in salvo grazie all’intervento di un vigilante della “Fenice Security” e degli uomini dell’Arma della compagnia di Casarano.

Nel cuore della notte l’anziano, che vive da solo nella sua casa di via San Sebastiano, si è sentito male. Ha avuto un malore e, non sapendo cos’altro fare, si è precipitato fuori dalla sua abitazione per chiedere aiuto.

Si è mosso nelle strade deserte e silenziose del centro storico, fino a quando, giunto in piazza Umberto I ormai stremato, è svenuto accasciandosi al suolo. Nella caduta il malcapitato ha sbattuto la testa con violenza per terra, perdendo i sensi.

E così è rimasto probabilmente per ore, sotto la pioggia battente caduta durante la notte, fino a quando non è passata da quelle parti un’auto della vigilanza privata “Fenice Security Services”.

La guardia giurata si è accorta della situazione ed ha allertato i carabinieri della compagnia di Casarano, che sono intervenuti per occorrere il malcapitato chiamando il 118. Subito giunti sul posto, i sanitari hanno appurato che l’uomo fosse in ipotermia, ormai da ore esposto a pioggia e freddo notturno. Le sue condizioni sono apparse critiche: secondo il personale medico il 72enne ha seriamente rischiato la vita.

“Siete degli eroi” avrebbero detto gli operatori del pronto intervento ai carabinieri che l’hanno soccorso, sottolineando che, grazie a loro, l’anziano si sia salvato per miracolo. In seguito al trasporto presso l’ospedale “Ferrari” di Casarano, è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni sono ora stabili.

Il 72enne è in ripresa e, di certo, non appena starà meglio e potrà lasciare l’ospedale per fare rientro nella sua casa, farà una sosta in caserma per ringraziare i suoi “angeli in divisa”.