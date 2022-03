Investito con il furgoncino dal compagno della ex: amputata parte della gamba al 38enne

PRESICCE-ACQUARICA (Lecce) – I medici hanno tentato ogni manovra possibile fino all’ultimo per evitare la conseguenza peggiore. Come si temeva, però, non è stato possibile salvare la gamba di F.D.R., 38enne vigile del fuoco di Presicce-Acquarica, investito nella serata di venerdì da Antonio Basile, 34enne del posto, poi tratto in arresto per lesioni personali gravissime.

Nella giornata di ieri, dopo averlo sottoposto a due delicate operazioni chirurgiche, i medici non hanno potuto far altro che amputare parzialmente la gamba destra del paziente, che resta ricoverato presso l’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase in prognosi riservata.

La vicenda è tutt’ora sotto la lente di ingrandimento dei carabinieri della stazione di Presicce-Acquarica e della compagnia di Tricase, impegnati sin dai primi istanti nelle indagini utili a chiarire le circostanze dell’accaduto.

I militari hanno appurato che tra Basile e il vigile del fuoco 38enne vi erano degli screzi, maturati nel tempo, che non riguarderebbero però una presunta gelosia, come ipotizzato nei primi istanti, legata al fatto che Basile sia l’attuale compagno dell’ex moglie della vittima. Tra i due uomini, però, sarebbero nati comunque degli attriti, a cui gli investigatori hanno fatto risalire il movente di quanto accaduto venerdì pomeriggio in via Rossini.

Dissidi arrivati al culmine, al punto da spingere il 38enne a presentarsi a casa del padre di Basile con una pistola a salve in pugno, probabilmente credendo di trovarlo lì. Per questo poi l’aveva atteso fuori, per strada, dove si è sfiorata la tragedia. Il 34enne a bordo del suo Fiat Doblò non ci ha pensato due volte e ha premuto l’acceleratore, investendo il suo “nemico”.

Trascinato dal furgoncino, il 38enne è stato schiacciato contro il cofano posteriore della sua stessa auto ed è crollato sull’asfalto, con gli arti inferiori fratturati, in preda ai terribili dolori. E qui un altro punto da chiarire.

Stando ad alcune testimonianze, Basile avrebbe anche infierito sul vigile del fuoco colpendolo al capo con una roncola. Circostanza su cui sono in corso ulteriori accertamenti dei carabinieri, che però sarebbe avvalorata sia dal trauma in testa riportato dalla vittima che dal ritrovamento di una roncola insanguinata sul luogo dell’accaduto.

Quanto emerso nell’immediato è bastato a far scattare l’arresto per Basile, poi ristretto ai domiciliari su disposizione del pm Sara Petrolo.