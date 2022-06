Idee e Rinnovamento: più dignità ai residenti di via Indino a Lecce

LECCE – “Seppur lodevole e ben accolta l’approvazione dello studio di fattibilità per la riqualificazione energetica dell’immobile sito in Via Indino a Lecce, con il quale il Comune di Lecce parteciperà all’avviso pubblico emanato dalla Regione Puglia nell’ambito del “Programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale” prevedendo gli interventi per il recupero e per la manutenzione straordinaria di alloggi e di immobili, non sembra risolvere le condizioni di vita di alcune famiglie residenti.” Comunica in un nota il Movimento “Idee e Rinnovamento”.

“È ingiustificabile che ancora oggi vi siano famiglie con figli che vivono in abitazioni che misurano meno di 50mq. Ancor peggio, che persone disabili sono rinchiuse da tempo nelle proprie abitazioni perché impossibilitate a scendere o salire dai piani alti, vista la mancanza, o comunque, una tempistica sicuramente lunghissima nell’attuare i dispositivi necessari.

E’ datata 18 aprile 2016 la delibera della giunta comunale di Lecce con la quale si annunciava che la Regione Puglia aveva approvato l’elenco dei programmi con l’attuazione del Piano Nazionale, tra i quali prevedeva la demolizione dei fabbricati esistenti e la nuova realizzazione di 22 nuovi alloggi proprio in via Indino. A distanza di oltre 4 anni si attende ancora l’attuazione concreta, degli interventi previsti nello stesso Programma. L’accorato appello dei residenti, fatto anche dal Movimento Idee e Rinnovamento, vuole semplicemente ottenere un cambio di alloggio per poter vivere una vita dignitosa, diritto che ogni cittadino dovrebbe avere.”

Giancarlo Capoccia, presidente del Movimento, si rivolge sia alla maggioranza che all’opposizione di Palazzo Carafa. “Questi problemi – conclude Capoccia – non possono e non devono avere colore politico, per tanto chiediamo un interessamento attivo e fattivo della politica locale al fine di risolvere quanto prima questa triste vicenda che, oltre a mortificare la dignità umana danneggia l’immagine della nostra città. Al Sig. Sindaco chiediamo invece di informare i residenti in questione sulle possibilità reali di risoluzione a breve termine delle loro problematiche.”