Messa a suffragio di Lorusso e Pezzella. Mercoledì 2 dicembre presso la Parrocchia di Santa Rosa

LECCE – Come ogni anno, anche nel 37° anniversario della morte di Michele Lorusso e Ciro Pezzella, i due calciatori dell’U.S. Lecce che persero la vita il 2 dicembre 1983 in un incidente stradale nei pressi di Mola di Bari, il Lecce Club Centro di Coordinamento farà celebrare una Santa Messa in loro suffragio nel rispetto delle norme anti-Covid.

Saranno ricordati nell’occasione anche alcuni tra i tanti personaggi scomparsi prematuramente, ugualmente degni di essere commemorati, che hanno fatto la storia recente della società giallorossa. Tra questi figurano gli ex presidenti Franco Jurlano e Giovanni Semeraro, gli ex dirigenti Enzo Delli Noci e Mimmo Cataldo, ex calciatori e tecnici come Mimmo Renna e collaboratori del club salentino quali Orlando Della Fortuna.

Link Sponsorizzato

La funzione religiosa sarà celebrata da don Damiano Madaro mercoledì 2 dicembre, alle ore 17:00, nella Parrocchia di Santa Rosa, a Lecce.

Sono invitati a partecipare tutti gli amici, gli sportivi giallorossi e quanti vorranno unirsi nel loro ricordo.

Link Sponsorizzato