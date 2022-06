MRS: presidio fisso all’ospedale di Galatina, è arrivato il tempo delle risposte

GALATINA (Lecce) – “Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l’ASL di riferimento devono darci delle risposte nette e precise, siamo stanchi di dover sopportare decisioni che non hanno né testa né coda e di dover subire un danno enorme.” Lo comunica in una nota il Movimento Regione Salento che da domani organizza una manifestazione permanente, con gazebo davanti all’ingresso dell’ospedale di Galatina.

£Perché si è deciso che la struttura ospedaliera di Galatina diventasse ospedale Covid nella sua interezza, privandola di tutti gli altri servizi minimi assistenziali necessari ad’ intera Comunità?

Si toglie un servizio, un diritto, un punto di riferimento non solo a Galatina ma a tutti i paesi limitrofi che formano il bacino di utenza di circa 60000 abitanti; è una scelta infelice, inaccettabile.

Link Sponsorizzato

Passata la pandemia, quale sarà il futuro dell’ ospedale di Galatina? Fiore all’occhiello della sanità Pugliese, secondo per dimensioni solo al Vito Fazzi.

Eppure sarebbe bastato concentrare i posti dedicati alla terapia intensiva e sub intensiva nel padiglione De Maria, già sede di malattie infettive, mantenendo il blocco centrale per le altre patologie. Inoltre, come mai non è stata mantenuta la promessa elettorale di potenziamento del nostro ospedale e del Distretto?

Link Sponsorizzato

A tal proposito organizziamo una manifestazione permanente che inizierà domenica 15 novembre alle 10; avremo il nostro gazebo, la nostra tenda, davanti all’ingresso, raccoglieremo le firme, ospiteremo tutti i rappresentanti istituzionali e tutti i cittadini e presidieremo la zona in attesa delle giuste risposte.

Perché Emiliano non vuole capire che non ci si ammala di solo Covid?

Attendiamo: è arrivato il momento delle risposte.

Non possiamo accettare una situazione che si ripercuote in modo altamente negativo sulla salute di tutti ma soprattutto delle persone più deboli che soffrono di patologie croniche, degli anziani, e dei disabili. Non è ammissibile. Manifesteremo fino a quando non avremo le risposte ai nostri interrogativi.”