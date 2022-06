Nuovo sbarco di migranti nel Capo di Leuca, su un veliero arrivano 26 adulti e 6 minori: uno è positivo al Covid

SANTA MARIA DI LEUCA (Lecce) – Non si fermano gli sbarchi di migranti sulle coste del Salento.

Nella notte, infatti, un veliero che trasportava a bordo 26 uomini adulti e 6 minori è stato intercettato al largo di Santa Maria di Leuca e scortato fino al locale porto.

I migranti – di nazionalità afghana, iraniana, siriana e bengalese – stremati dalla traversata e in ipotermia, sono stati soccorsi e rifocillati dai volontari della Croce Rossa, che hanno fornito loro assistenza sanitaria, coperte e pasti caldi.

I 32 migranti, come da prassi, sono stati trasferiti presso il centro di prima accoglienza “Don Tonino Bello” di Otranto, dove verranno sottoposti alle procedure di identificazione ed ai test per verificare l’eventuale positività al Covid-19. Uno di loro è già risultato positivo al virus ed attualmente è in isolamento negli ambienti del pronto soccorso dell’ospedale di Tricase.

Tra i migranti, un 32enne iraniano, sorpreso alla condotta del natante, è stato tratto in arresto per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina da parte dei militari della Guardia di Finanza del Reparto Operativo Aeronavale di Bari e del Gruppo Aeronavale di Taranto.

L’operazione aeronavale di questa notte, compiuta a dieci giorni dal recente fermo, nel medesimo tratto di mare, di un’altra barca a vela con 75 migranti a bordo e conclusasi con l’arresto di due scafisti ucraini, conferma ancora una volta l’efficacia del consolidato, sistematico e integrato dispositivo di presidio marittimo messo in atto in Puglia dalla Guardia di Finanza quale “polizia del mare” a contrasto dei traffici illeciti rivolti verso le coste nazionali e dell’Unione Europea.

Dall’inizio dell’anno sono 22 gli scafisti arrestati e 17 le imbarcazioni sequestrate dalla Guardia di Finanza in Puglia.