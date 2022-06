TAR, le scuole di Puglia restano aperte

Ancora una volta il TAR con una attenta e ponderata valutazione si dimostra dalla parte dei cittadini contro una politica urlata, demagogica e priva di senso. Lo comunica in una nota il Codacons Lecce. Il passaggio è molto tecnico ma il risultato concreto è che le Scuole di Puglia restano aperte.

Il TAR Bari ha di fatto riconosciuto che l’ordinanza 407/2020 che chiudeva tutte le scuole, e che era l’unica impugnata dal Codacons di Lecce, è di fatto priva di efficacia perché sostituita dal DPCM del 03.11.2020, così come dedotto dall’associazione nel proprio ricorso. Di fatto le Scuole di Puglia restano aperte.

Come già più volte anticipato il Codacons di Lecce, allo stato, pur non condividendo la seconda ordinanza n. 413/2020 della Regione Puglia, poiché intrisa di posizioni giuridicamente inaccettabili, esprime la propria soddisfazione per l’importante risultato raggiunto perché consente che le scuole restino aperte e consente ai bambini una serena partecipazione in presenza delle lezioni.

L’ordinanza è stata impugnata dal Codacons e da altri genitori, questi ultimi rappresentati dall’avvocato Pietro Quinto; alla base del ricorso un duplice profilo: la impossibilità di usufruire della didattica a distanza e il contrasto con il DPCM del Governo confermato poi dal successivo Decreto governativo.

Su tali questioni si è incentrata la discussione innanzi alla Sezione III presieduta dal dott. Orazio Ciliberti che aveva adottato il decreto monocratico d’urgenza sospendendo l’ordinanza di Emiliano.

I Giudici baresi hanno preso atto che il Presidente della Regione aveva, dopo il decreto di sospensione, adottato una nuova ordinanza, la n. 413, con un sistema misto ripristinando la didattica in presenza ma consentendo ai genitori di chiedere la didattica a distanza.

L’avvocato Quinto, in particolare, ha insistito nell’osservare che il Presidente Emiliano nella nuova ordinanza aveva riconosciuto che in Puglia non vi erano le condizioni per garantire la didattica a distanza ed era per questo che ha emanato il nuovo provvedimento.

Il TAR di Bari ha preso atto di ciò ed ha inoltre osservato che il nuovo DPCM del 3 novembre, quindi successivo all’ordinanza 407 aveva fatto perdere efficacia al provvedimento restrittivo regionale in quanto –con ciò recependo un motivo specifico di censura sollevato dall’avvocato Quinto- l’efficacia delle misure più restrittive regionali sono efficacia fino al momento dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

“In questo modo –dichiara l’avv. Quinto- viene fissato un principio di grande importanza che contribuisce a dare una chiave di lettura e di soluzione al conflitto sul quale si dibatte fin da quando è iniziata l’era dell’emergenza Covid, e cioè il possibile conflitto tra Stato e Regioni. Lo spazio di intervento per le Regioni vi è soltanto fino a quando, in una specifica materia, non interviene il Governo centrale; diversamente in un settore come la scuola, che deve assicurare livelli di prestazioni uguali in tutto il territorio nazionale, si creerebbero quelle diseguaglianze che non possono essere accettate”.

In conseguenza della decisione del TAR di Bari, gli alunni del primo ciclo potranno continuare a frequentare la scuola a meno di una diversa richiesta da parte di genitori.

“In questo modo –ha concluso l’avvocato Quinto—vengono a conciliarsi due diritti entrambi garantiti dalla Costituzione: il diritto alla salute e il diritto allo studio che, specialmente nella provincia di Lecce ben possono essere salvaguardati considerato che le criticità maggiori, come emerge dai dati, sono concentrate nella parte Nord della Regione”.