Tentano il furto al distributore in centro, ma il colpo fallisce: filmati al vaglio per risalire agli autori

LECCE – Tentano il furto presso un distributore automatico di snack e bevande, ma il furto fallisce ed i ladri sono costretti alla fuga a mani vuote.

È accaduta nella serata di ieri in via Matteotti, a Lecce, nel pieno centro della città, dove attorno alle 20 una volante è intervenuta presso l’attività “Camera cafè”, constatando il danneggiamento della saracinesca di ingresso. I ladri, come detto, non sono riusciti ad introdursi nel locale e quindi la razzia non è andata a buon fine.

Sul posto, per le indagini, sono intervenuti gli agenti delle volanti della questura di Lecce, il personale della scientifica nonché gli investigatori della Squadra Mobile, che attraverso l’analisi delle telecamere di sicurezza installate nella zona hanno avviato le ricerche dei responsabili.