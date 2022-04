Bloccato in tangenziale con 11 chili di cocaina: 30enne patteggia 4 anni e mezzo di reclusione

LEVERANO (Lecce) – Il 9 settembre scorso venne bloccato lungo la tangenziale con 11 chili di cocaina nascosti in due sottofondi ed oltre duemila euro in contanti a bordo del furgoncino. Un altro chilo di droga, poi, gli agenti della Squadra mobile lo trovarono nella sua abitazione. A distanza di tre mesi esatti dall’arresto Daniele Quarta, 30enne di Leverano, ha patteggiato i propri conti con la giustizia patteggiando 4 anni e mezzo di reclusione con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La pena, concordata dagli avvocati difensori Viola Messa e Antonio Romanello con il pubblico ministero Luigi Mastroniani, è stata ritenuta congrua in ultima istanza dal gup Giovanni Gallo.

Quel giorno gli agenti notarono un Fiat Ducato che marciava nel senso opposto a velocità sostenuta. Insospettiti, così, chiesero il supporto di alcuni colleghi, riuscendo a raggiungere e fermare il mezzo ed i suoi occupanti per eseguire un controllo. Il giovane, che era da solo a bordo, sin da subito manifestò uno stato d’agitazione, “giustificando” la sua fretta con una serie di scuse incoerenti e contraddittore. Poi, però, dall’abitacolo del mezzo spuntarono 2250 euro in contanti ed i sospetti dei poliziotti sono diventati sempre più concreti.

Avendo maturato l’idea che la somma rinvenuta potesse essere il provento di un’attività di spaccio, i poliziotti scortarono la vettura presso il porto di Brindisi, dove le unità cinofile della guardia di finanza segnalarono la presenza di droga all’interno del veicolo. Per scovare la sostanza stupefacente, tuttavia, fu necessario l’utilizzo di uno scanner in uso all’Agenzia della Dogana (normalmente usato per ricercare droga, clandestini e armi sui mezzi che sbarcano dalle navi), che fecero emergere la presenza di due vani sottofondi ricavati nel vano bagagli del veicolo. All’interno, 11 chili di cocaina e diversi cellulari.

Un altro chilo della medesima sostanza venne ritrovato nel corso delle perquisizioni che interessarono le due abitazioni del giovane, a Leverano, unitamente ad altri tre cellulari. Per Quarta si aprirono le porte del carcere dove è sempre detenuto anche dopo l’udienza di convalida in cui il giovane preferì avvalersi della facoltà di non rispondere senza così fornire risposte sul perché detenesse un quantitativo di stupefacente così ingente.