Tentò due volte di strangolare la moglie mentre la figlia riprendeva la scena con il telefonino: 44enne condannato a 2 anni e 8 mesi

TAURISANO (Lecce) – Avrebbe tentato di soffocare per ben due volte la moglie mentre la figlia maggiorenne riprendeva la scena con il telefonino. Per quell’episodio Antonio Ancora, un 44enne di Taurisano, finì in manette con l’accusa di tentato omicidio poi caduta subito l’udienza di convalida e riqualificata in maltrattamenti in famiglia. Oggi l’uomo, davanti al gup Giulia Proto, ha chiuso i propri conti con la giustizia patteggiando 2 anni e 8 mesi di reclusione oltre che per il reato di maltrattamenti anche per lesioni.

L’uomo venne arrestato ad agosto dopo una segnalazione inoltrata in Commissariato in cui le due donne raccontavano l’ennesima aggressione subìta dal padre-marito in evidente stato di ubriachezza. Quando gli agenti entrarono in casa per cercare un confronto con l’uomo davanti a loro si presentò uno spettacolo indecoroso: suppellettili e arredi divelti, macchie di sangue, un coltello e una mazza. Alla vista degli agenti Ancora cercò di giustificarsi spiegando le ragioni della violenta aggressione alla moglie. Quest’ultima, molto dolorante per le percosse subite in diverse parti del corpo, venne in un primo momento medicata sul posto dal personale del 118 e successivamente trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Casarano per ulteriori accertamenti.

La figlia maggiorenne, presente all’aggressione, esibì ai poliziotti alcuni filmati realizzati durante la lite tra i coniugi. Dalle immagini si vedevano inequivocabilmente i due tentativi compiuti atto dall’uomo di soffocare la moglie, dapprima afferrandole il collo tra le mani, poi con la bretella di un vestito attorcigliata intorno alla gola. Per l’uomo sia aprirono le porte del carcere. Ora è sottoposto al solo divieto di avvicinamento alla persona offesa e la difesa ha presentato istanza di revoca.