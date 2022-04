Omicidio Francesco Fasano, Corte d’Assise: “Un delitto premeditato per acquisire il controllo della piazza, niente attenuanti”

MELISSANO (Lecce) – Un pieno coinvolgimento degli imputati Daniele Manni e Angelo Rizzo nell’omicidio di Francesco Fasano, il 21enne di Melissano, ucciso con un colpo di pistola alla tempia il il 21 luglio dello scorso anno in una faida apertasi all’interno dello stesso gruppo. Un omicidio efferato come scrive nelle 107 pagine il Presidente relatore della Corte d’Assise Pietro Baffa con cui motiva la condanna all’ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi per il 41enne di Casarano e il 25enne di Melissano. Un omicidio finalizzato ad eliminare un antagonista per acquisire il completo controllo dello spaccio di droga sulla piazza di Melissano. E premeditato come testimoniato da tutte le conversazioni intercettate da cui si evince che che l’obiettivo dichiarato fosse proprio quello di ottenere il monopolio nella gestione delle attività illecite “giungendo all’esecuzione fisica degli avversari che ostacolavano la loro egemonia”.

Più volte Manni e Rizzo avevano intimato agli antagonisti (tra cui lo stesso Fasano) di “andare via” e di non ostacolare la loro egemonia nell’attività di spaccio (in una conversazione Daniele Manni dice al fratello Maicol “gli mangio il cuore…”). Ma tanti altri sarebbero i dialoghi con cui i carabinieri del Nucleo Investigativo insieme ai carabinieri della Compagnia di Casarano (coordinati dalle pm Stefania Mininni e Maria Vallefuoco) hanno inchiodato i due presunti assassini. Ne parlano i familiari stessi in macchina commentando “hanno qualche prova sicuramente, intercettazioni, qualche cosa la tengono in mano, che se no, scusa” nella mattinata in cui sia Manni che Rizzo erano stati sottoposti alla prova dello stub tanto che un parente si lascia andare dichiarando “che su internet dice che quando fanno lo stub vuol dire che hanno già prove sicure”. La gravità dei fatti e la negativa personalità degli imputati non ha poi consentito ai giudici togati e popolari di accordare loro le attenuanti generiche.

Depositate le motivazioni la difesa (avvocati Francesca Conte e Mario Ciardo) potranno presentare ricorso in Appello mentre la famiglia di Francesco (rappresentata dagli avvocati Luigi Corvaglia e Claudio Miggiano) continua a vivere con prevedibile dolore la perdita del proprio caro ricordato in paese nel giorno della sentenza da alcune gigantografie raffiguranti il suo volto con cui i suoi amici chiedevano giustizia per la morte di un ragazzo di soli 21 anni. E approderà davanti ai giudici di secondo grado anche il procedimento a carico degli altri due imputati accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti: il presunto capo promotore Luciano Manni, padre di Daniele, condannato a 24 anni e Antonio Librando, al quale la Corte ha inflitto 14 anni, difesi dagli avvocati Stefano Pati ed Ezio Garzia.