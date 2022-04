Controlli a tappeto tra Casarano e dintorni: scattano 12 denunce e un arresto

CASARANO (Lecce) – Dodici denunce, un arresto, oltre 400 mezzi e 500 persone sottoposti a controllo. Questo il bilancio dei controlli a largo raggio effettuati negli ultimi giorni dai carabinieri della compagnia di Casarano nel proprio territorio di competenza.

Il provvedimento più pesante è scattato proprio a Casarano nei confronti di un uomo, tratto in arresto dai militari della stazione locale, poiché ritenuto responsabile di vessazioni, maltrattamenti e minacce riservati alla sua convivente nell’arco degli ultimi tre anni.

L’indagato, già ristretto ai domiciliari per altro motivo, è stato colpito dal provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria alla luce delle indagini svolte dai carabinieri, partite in seguito alla denuncia della vittima. Al termine delle formalità di rito, per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Lecce.

A Matino i carabinieri del Norm della compagnia di Casarano hanno denunciato un incensurato del posto poiché sorpreso con 40,8 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e vario materiale utile al confezionamento di dosi.

Sono stati individuati e denunciati anche i due presunti autori del furto con strappo andato in scena a novembre per le vie di Taviano ai danni di un’anziana. I balordi, che si erano impossessati della catenina d’oro della vittima riuscendo sul momento a dileguarsi, sono stati identificati grazie alle indagini dei carabinieri della stazione locale.

Altre due denunce sono scattate a Racale e Parabita, nei confronti di due uomini che, sottoposti alla misura di obbligo di presentazione, non si sono presentato in caserma all’orario prestabilito.

Un giovane di origini brasiliane, sottoposto a misura di sicurezza della libertà personale in una struttura riabilitativa, si è messo nei guai perché si è allontanato dalla stessa senza permesso, violando le prescrizioni che gli erano state imposte. E’ scattata la denuncia anche per un commerciante ambulante di origine senegalese, poiché trovato in possesso di 31 capi di abbigliamento di varie marche tutti contraffatti, subito sequestrati.

A causa del suo stato di tossicodipendenza, una donna, denunciata dai carabinieri della stazione di Ugento, è stata accusata di aver rivolto in più occasioni vessazioni e minacce contro la sua anziana madre.

Si è messo nei guai perché era a spasso per le strade di Ugento quando gli era proibito, invece, un uomo, sottoposto alla misura di sorveglianza speciale con obbligo nel comune di residenza. Una donna di Ugento, invece, è stata denunciata perché trovata in possesso di un telefono cellulare risultato rubato, come denunciato dalla legittima proprietaria.

Se ne andava in giro con il proprio ciclomotore nonostante fosse sottoposto a sequestro amministrativo, invece, l’uomo denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione di Ruffano.

Non si è fermato al segnale di alt ed ha dato il via ad un inseguimento l’uomo denunciato dai carabinieri di Taurisano. L’automobilista non ha arrestato la marcia di fronte all’invito dei militari, che l’hanno subito tallonato. Una volta fermato hanno scoperto il motivo della sua fuga che gli è costata la denuncia: aveva la patente revocata.

Nel corso dei controlli stradali, inoltre, i militari hanno scovato sette giovani in possesso di modiche quantità di droghe, che per questo sono stati segnalati per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti in prefettura.

Sofia Carlino