Pauroso boato nella notte: fulmine colpisce il campanile. Crollo di massi e detriti in strada

SUPERSANO (Lecce) – Un boato roboante, assordante, che ha squarciato il silenzio della notte. Un risveglio traumatico per i cittadini di Supersano, spaventati da quello che alle loro orecchie è parso come un bombardamento, rivelatosi poi il risultato del crollo di porzioni di un campanile nel centro del paese.

A provocarlo è stata la caduta di un fulmine che ha colpito la Chiesa del Santissimo Sacramento di Supersano, situata in piazza Margottini, danneggiandola seriamente. L’ondata di maltempo che sta colpendo il Salento dalla serata di ieri si è abbattuta con una tempesta di fulmini in diverse zone del Tacco, in particolare quella settentrionale. A Supersano l’episodio con più danni, al momento.

Link Sponsorizzato

Il rumore provocato dalla caduta del fulmine e dal successivo crollo si è udito anche a chilometri di distanza. L’estremità del campanile è caduta a pezzi ed i detriti, tra cui grossi massi, sono precipitati in strada, lungo via Tito Minniti, dove si affaccia il retro della chiesa, attualmente chiusa per restauro.

Solo per miracolo la pioggia di detriti non ha provocato ulteriori danni, sfiorando solo abitazioni ed alcune automobili che erano parcheggiate in strada, lambite solo parzialmente. Diversa la situazione all’interno del luogo sacro, dove anche l’impianto elettrico è stato colpito e bruciato dalla caduta del fulmine, provocando anche una fiammata.

Link Sponsorizzato

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie, poi raggiunti dai colleghi del comando provinciale di Lecce, per mettere in sicurezza la zona e valutare la staticità della struttura.

La strada è stata chiusa al traffico dagli agenti della polizia locale, mentre i tecnici Enel hanno provveduto ad intervenire sulla rete elettrica della zona, rimasta per ore senza energia elettrica, per risolvere le criticità. Il luogo del crollo è stato raggiunto anche da sindaco e vicesindaco di Supersano e dai tecnici comunali, che valuteranno la situazione della struttura e l’entità dei danni.

Altre conseguenze legate alla caduta dei fulmini si sono verificate a pochi chilometri di distanza, nella vicina Presicce-Acquarica. Un albero è stato colpito ed è crollato all’istante lungo via Tommaso Fiore, proprio durante il passaggio di un’auto.

Il veicolo, fortunatamente, è stato colpito solo di striscio, senza gravi conseguenze per il conducente e per il mezzo stesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e gli uomini della protezione civile, impegnati nelle operazioni di rimozione dell’arbusto colpito.

1 of 8