Nelle tasche involucri di cocaina e contanti, in casa altre dosi per lo spaccio: in arresto 41enne

ACQUARICA DI LECCE (Lecce) – Cocaina suddivisa in dosi, già pronta per essere ceduta. E il pusher termina in manette.

L’arresto è scattato per Ugo Biffero, 41enne di Acquarica di Lecce, fermato nelle scorse ore dai carabinieri della stazione di Martano. L’uomo, sottoposto a perquisizioni, è stato sorpreso con due involucri contenenti cocaina ed una somma di 735 euro in contanti ritenuti provento di spaccio nelle tasche.

Altri 39 involucri contenenti la stessa sostanza sono stati rivenuti nella sua abitazione, per un peso totale di poco più di 20 grammi. Non solo.

Sempre nell’abitazione i militari hanno scovato anche un bilancino elettronico di precisione. Il materiale è stato sequestrato e per il 41enne è stato tratto in arresto e ristretto ai domiciliari.