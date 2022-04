“Il Concerto di Capodanno degli Artisti Tugliesi nasce dall’esigenza di promozione del territorio congiunta a quella di valorizzazione degli artisti locali, che in questo triste periodo hanno dovuto rinunciare ai loro progetti, tournèe, rappresentazioni teatrali e spettacoli di danza”. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Cultura e al Turismo, Silvia Romano.

“Come Assessore alla Cultura e al Turismo – afferma – grazie al grande sostegno del mio Sindaco Massimo Stamerra e dei consiglieri tutti, ho provato a coinvolgere gli artisti tugliesi per creare un progetto che potesse valorizzare contemporaneamente anche i nostri contenitori culturali quali il Teatro Comunale, il Museo Della Radio, il Frantoio ipogeo e la Biblioteca Comunale.

Il risultato è stato sorprendente in quanto gli artisti, compresi quelli alle prime armi, hanno risposto immediatamente all’appello con immensa gioia e partecipazione. Ciascuno di essi ha scelto una location tra quelle indicate per esibirsi ed il risultato lo vedrete il 1 Gennaio alle ore 18.30.

Vi aspettiamo pertanto domani, sulla pagina Facebook del Comune di Tuglie per un pomeriggio diverso, coinvolgente e a prova di Virus!

Gli artisti, mio tramite chiedono venia per qualche errore o arrangiamento grossolano, ma il tempo è stato pochissimo e le limitazioni agli spostamenti tantissime! Vi chiedo di sostenerli e incoraggiarli con tanti like”.