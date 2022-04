Controlli anti Covid, sanzionati due esercenti: uno aveva anche telecamere senza autorizzazione

TRICASE (Lecce) – Due esercenti sanzionati a Tricase per non avere rispettato le norme anti contagio, uno dei quali denunciato anche per avere installato un impianto di videosorveglianza senza alcuna autorizzazione.

È l’esito dei controlli eseguiti nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione di Tricase, in collaborazione con i militari del Nil di Lecce, che hanno ispezionato attività produttive, industriali e commerciali per reprimere il lavoro irregolare e accertare che venissero rispettate le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel corso delle verifiche, come detto, è stato denunciato un quarantunenne titolare di un bar, per avere installato telecamere di sicurezza senza autorizzazione. Lo stesso è stato sanzionato insieme al titolare di un esercizio commerciale, per non aver rispettato le disposizioni anti Covid. Per entrambi, pertanto, è scattata la sanzione di 400 euro.