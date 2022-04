Corsano festeggia i 100 anni di nonna Maria

CORSANO (Lecce) – La comunità di Corsano festeggia i 100 anni di Maria Caloro. Le candeline sono state spente da nonna Maria alla presenza del Sindaco Biagio Raona, del Vicesindaco Francesco Caracciolo, del Parroco don William Del Vecchio e, naturalmente, insieme ad alcuni parenti, tra figli, nuore e nipoti.

Nonostante le norme anti-Covid19 non abbiano consentito l’organizzazione di una festa allargata, i festeggiamenti non sono comunque mancati ed hanno visto anche la consegna di una targa da parte del Primo Cittadino che ha simboleggiato anche l’abbraccio, anche se metaforico, dei corsanesi a questa minuta ma coriacea centenaria.

“Era doveroso e sentito festeggiare Maria Caloro a nome di tutta la cittadinanza – afferma il Sindaco Biagio Raona – perché il traguardo eccezionale dei suoi 100 anni rappresenta non solo un momento di gioia per i familiari, ma anche un bagaglio inestimabile per la nostra comunità, fatto di esperienza, sacrifici, dolori, ma anche forza, coerenza, passione e caparbietà”.

Maria è nata il 2 dicembre 1920, è stata felicemente sposata Luigi Russo ed ha avuto 5 figli. Oggi è circondata anche dal calore di 9 nipoti e 2 pronipoti, ai quali non fa mancare il suo affetto e la sua innata convivialità.

“Nonna Maria è un vero e proprio esempio di vitalità che sfida il tempo – dichiara il Vicesindaco Caracciolo – Proprio in un momento così delicato, in ragione dell’emergenza pandemica che viviamo, questo compleanno è una iniezione di speranza per tutti”.

