Diego Armando Maradona, genio e sregolatezza

Dopo quasi metà mese dalla scomparsa di Maradona, non si è ancora spento l’eco che tale avvenimento ha comportato. E’vero, la scomparsa di un uomo famoso lascia sempre una scia di ricordi, apprezzamenti, che agli scomparsi non si negano mai, anche disapprovazioni, talvolta esagerate, ma poi tutto finisce perché la vita continua ed il morire rientra nell’ordine naturale delle cose. Ci potrà essere sempre uno strascico sulle questioni economiche che attengono al deceduto ma questa, in ogni caso, riguarda di più gli avvocati o, paradossalmente il gossip.

Ebbene, anch’io vorrei inserirmi in questa querelle dicendo la mia. La mia anagrafe mi ha consentito, per mia fortuna, di poter vedere all’opera o sentire o leggere di quanto fatto da quelli che considero, è una mia opinione personale, i tre più grandi calciatori della storia, vale a dire Di Stefano, Pelè e Maradona. Di Stefano ebbi l’opportunità di vederlo il 28 febbraio 1959 allo stadio olimpico di Roma in occasione di una Italia-Spagna finita 1 a 1 con rete proprio dello spagnolo, occasione datami perché all’epoca, quale frequentatore del corso allievi ufficiali, mi trovavo alla Suola di Fanteria di Cesano, ed ho potuto acquisire il biglietto dei meritevoli che avrebbero potuto assistere alla partita. Lì vidi il fenomeno, perché per il calcio del tempo lui era un fenomeno, e tutto quello che fece in campo. La sua fama crebbe sempre, fu allenatore e grande dirigente sportivo ed è rimasto fra i grandi del calcio (vds. Crujif, Puskas ed altri).

Pelè l’ho ammirato nel 1958 ai mondiali di Svezia quando, diciottenne fece vedere di che pasta fosse fatto, l’ho riammirato nel 1970 quando vinse il terzo mondiale saltando sul corner almeno 30/40 cm. più in alto di Burgnich, che già lo sovrastava in altezza, oltre ad averlo visto in amichevole a Lecce. Ebbene Pelè è stato un fenomeno in assoluto, le sue giocate sono memorabili, i successi planetari, sarà forse stato il più grande di sempre ma nelle mie personalissime considerazioni non posso non considerare che ha giocato sempre in Brasile, a parte un finale di carriera negli States, giustamente protetto nelle sue preziose gambe da arbitraggi severissimi contro gli avversari, giocando solo e sempre nella sua unica squadra brasiliana, il famoso Santos.

Con lui ha fatto da anni il contraltare Diego Maradona e tante sono state le dispute di chi fosse il migliore. Entrambi inarrivabili come calciatori, non v’è giocata che entrambi non abbiano fatto ai massimi livelli, per loro il pallone non ha mai avuto segreti e per entrambi il gioco è stato un’arte. Per me Pelè è stato un “genio”, ma Maradona ha completato l’essenza della genialità anche con la “sregolatezza”. Il suo “genio” lo considero come “la personificazione dinamica di un’arte” come citato nel Devoto-Oli. Maradona si è cimentato in tre campionati molto difficili, l’argentino, lo spagnolo e l’italiano, ha avuto una gamba spezzata in Spagna perché non protetto come Pelè in Brasile, ha vinto quasi da solo un campionato del mondo nel 1986, ed è stato scippato dal bis nel 90 da un arbitraggio scandaloso che ha sfacciatamente favorito la Germania con un rigore inesistente. E’stato capace di capire a fondo l’anima napoletana, incarnandone l’essenza e portando il Napoli a ben due scudetti ed una coppa Uefa. Possiamo discutere della sua sregolatezza, anche delle sue stravaganze, però dobbiamo anche ricordare della sua generosità nei riguardi di napoletani dai quali ha ricevuto affetto sconfinato ma anche dato moltissimo sul piano personale.

Si legge tra queste righe che, la mia preferenza, sia pure di un niente, pende dalla sua parte. Chi ha visto Italia-Argentina ai mondiali 82 ritiene che con un Var a disposizione Gentile, che lo marcava, avrebbe finito la partita? Ritengo che con le norme attuali il numero di reti segnate sarebbe stato il doppio, è ovvio che non ho la controprova.

Ma la prova me la stanno dando i fatti: dopo 15 giorni ancora si parla di lui. Non so a chi sia stato dedicato l’onore di tre, dico tre, giorni di lutto nazionale in Argentina con il feretro alla Casa Rosada, vale a dire il nostro Quirinale, oppure di uno Stadio che in un batter d’occhio da San Paolo si denomini Maradona oppure oltre al canonico minuto di raccoglimento, si sia fermato il gioco al 10° minuto in tutta la lega professionistica. Non credo che tutti i promotori di queste cose siano stati degli sprovveduti. Maradona è stato anche questo. Ora riposa in pace, Diego Armando, e ti ricordiamo per quanto hai dato al calcio e quanto di bello è rimasto nei nostri cuori!