Il pianista Giuseppe Albanese protagonista con l’Oles del concerto in streaming “Per sempre Beethoven”

LECCE – Nell’anno dedicato a Beethoven, sabato 26 dicembre, il virtuoso Giuseppe Albanese è protagonista del concerto online “Per sempre Beethoven”, in onda alle ore 20.45 sulla piattaforma digitale: https://orchestraoles.xarena.it (biglietti disponibili online su Vivaticket a 3 euro più diritti di prevendita).

Tra i pianisti più richiesti della sua generazione, Giuseppe Albanese ha suonato in sale come la Konzerthaus di Berlino, il Mozarteum di Salisburgo e la Steinway Hall di Londra. In Italia ha suonato per tutte le più importanti stagioni concertistiche, incluse l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e quella della RAI di Torino, e in tutti i più importanti teatri. Già “Premio Venezia” 1997 e Premio speciale per la miglior esecuzione dell’opera contemporanea al “Busoni” di Bolzano, Albanese vince nel 2003 il primo premio al “Vendome Prize” (presidente di giuria Sir Jeffrey Tate) con finali a Londra e Lisbona: un evento definito da Le Figaro “il concorso più prestigioso del mondo attuale”.

Link Sponsorizzato

A Lecce torna a suonare con l’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento nel Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 op. 15 di Ludwig van Beethoven. Composto principalmente tra il 1796 e il 1797, il Primo Concerto è un autentico capolavoro, portatore di un linguaggio completamente nuovo che si distanzia notevolmente dal classicismo di Mozart e Haydn. Nell’anno della nascita che ricorda i 250 anni dalla nascita del genio di Bonn, la seconda parte del programma è dedicata alla Sinfonia n. 7 in la magg. op. 92, definita da Wagner come “l’apoteosi della danza nella sua essenza più sublime”. Se nei Concerti per pianoforte e orchestra Beethoven traduce in musica la fragilità umana, l’essenza intima dell’uomo, le sue Sinfonie rispondono ai diversi contesti esterni ed interni che albergano e circondano l’artista tedesco. Composta tra il 1811 e il 1812, in un momento in cui la sordità avanzava inesorabilmente, la Settima Sinfonia è una delle più amate sinfonie di Beethoven.

Sul podio a dirigere Jacopo Sipari di Pescasseroli, il più giovane direttore italiano ad aver diretto la Israel Symphony Orchestra e la Qatar Philharmonic Orchestra. È inoltre Avvocato del Foro di Roma e del Tribunale Apostolico della Rota Romana in Vaticano. Il concerto, registrato lo scorso 3 dicembre al Teatro Apollo di Lecce, è introdotto dai commenti di Jacopo Sipari e Giuseppe Albanese.

Link Sponsorizzato

I concerti in streaming s’inseriscono nella programmazione “Custodiamo la Cultura in Puglia” finanziata da Regione Puglia con la collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese, è realizzata inoltre con il contributo del Mibact e del Comune di Lecce.