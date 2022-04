In gol il baby salentino Tommaso Milanese in Europa League con la Roma

Aveva debuttato nella seconda competizione europea per club poco più di un mese fa in occasione della vittoria della Roma contro il Cluj per 5-0. Oggi, Tommaso Milanese di Martignano 18 anni compiuti il 31 luglio, ha siglato il gol del momentaneo 1-1 nella prima da titolare contro i bulgari del CSKA Sofia.

Il prodotto del vivaio dell’A.S.D. Fabrizio Miccoli, schierato a centrocampo dal tecnico giallorosso Fonseca, è andato a segno al 22’ del primo tempo grazie ad un preciso diagonale che si è insaccato alla sinistra dell’estremo difensore bulgaro Boer.