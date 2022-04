Ipotesi Ztl e aree pedonali in zona Mazzini. Insorgono i commercianti

LECCE – Primi mugugni in città provocati dall’ipotesi concreta avanzata dal team guidato dall’ingegnere Domenico Gattuso, in seno al Piano urbano della mobilità sostenibile riguardante la progettazione di nuove Ztl e aree pedonali in zona Piazza Mazzini. Il documento è sul tavolo della Giunta comunale e i negozianti del centro sono già in agitazione. Adesso la palla passa l’amministrazione guidata dal sindaco Carlo Salvemini. Il progetto che mira a rallentare il flusso delle auto verso piazza Mazzini con l’obiettivo di incentivare la mobilità alternativa, ha scatenato un vespaio di critiche da parte dei commercianti che da anni operano nell’area commerciale del capoluogo salentino.

“In un periodo così delicato e difficile per i negozianti, mi sembra una proposta del tutto fuori luogo – afferma Sara Rizzo di Kiko -. Dobbiamo cercare di far fronte alla crisi causata dalla pandemia e non credo che il cittadino sia pronto ad una cambiamento di questo tipo. Piazza Mazzini da sempre è l’area commerciale della città ed è giusto che rimanga tale. Servirebbe un’organizzazione di un certo livello affinché tutto possa funzionare alla perfezione, ma questo non è il momento migliore per avanzare simili ipotesi”.

Tra le opinioni contrarie al Pums si evidenzia quella di Paolo Baldieri, titolare del Bar Baldieri in piazza Mazzini: “La Ztl dopo il Covid sarebbe una bella mazzata per tutti. Non stiamo in Emilia Romagna dove la gente è abituata da sempre a passeggiare in bicicletta. Servirebbe un cambio di mentalità che i leccesi non digeriscono. Inoltre le persone di provincia nel week end raggiungono la città in macchina. Quindi sarebbe un duro colpo per la nostra economia. Sono contrario ad un ipotesi del genere”. La sperimentazione di un super-isolato tra viale Cavallotti e piazza Mazzini, il progetto di Zone a traffico limitato temporanee e l’istituzione di aree pedonali. Idee studiate e messe su carta che hanno messo in apprensione diversi esercenti del posto.

“In questo negozio i clienti vengono per comprare casse musicali, consolle e attrezzature di una certa consistenza – spiega Alberto Santoro di Youm Music -. Come farebbero a trasportarle a piedi? Rischierei di lavorare molto meno. Forse se si provvedesse a creare un’area parcheggi molto ampia sarebbe un progetto che avrebbe un senso. Diversamente colpirebbe i commercianti della piazza e la gente andrebbe a comprare altrove. Oltretutto, tolto il periodo di Natale, piazza Mazzini non è una zona così affollata di macchine come si vorrebbe far credere”.

Giulio Aresta di Aresta Confezioni in via Nazario Sauro entra maggiormente nel merito della questione: “Saremmo d’accordo solo nell’ambito di un piano di riqualificazione che includa la creazione di nuove aree parcheggi come ad esempio nella zona della ex Enel. Inoltre, sarebbe importante attuare un massiccio potenziamento del trasporto pubblico con navette e mezzi che partano dai paesi limitrofi che circondano la città. In caso contrario noi commercianti saremmo penalizzati”.

La voce fuori dal coro, invece, è quella di Daniele Quarta, titolare del Bar Pacamara: “Sarei contento di questo cambiamento perché ci sarebbero spazi aperti per tutti e si potrebbe lavorare con maggiore serenità. Come in tante città italiane i centri nevralgici della città sono chiusi al traffico e credo che ormai anche Lecce sia pronta a compiere questo salto. Durante il giorno si creano troppi ingorghi di auto che si potrebbero evitare. Chiaramente però tutto dovrebbe essere regolamento con apposite aree parcheggi”.

Anche alcuni acquirenti hanno espresso il loro parere: “Non si troverà più un parcheggio perché le aree che circondando zona Mazzini saranno assaltare dalle auto in cerca di un posteggio – dice Cecilia Longo appena uscita da un negozio in centro -. E quindi eviterei di andare ad acquistare in piazza Mazzini perché perderei troppo tempo”. E infine Alessandro Quarta: “Se impediranno alle auto di entrare in piazza Mazzini credo che molta gente inizierà a comprare di più in zone periferiche e nei centri commerciali – commenta Quarta mentre osserva la vetrina di una boutique -. Quindi non credo sia una buona idea e spero che l’amministrazione bocci questa proposta”.