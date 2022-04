L’Associazione Idee a Sud Est festeggia il Natale donando alcuni cesti letterari all’Istituto comprensivo di Corsano

CORSANO (Lecce) – Nonostante le iniziative pubbliche siano bloccate dalle limitazioni volte a contrastare la diffusione del coronavirus, le attività in favore della comunità e della cultura non si fermano. L’Associazione Idee a Sud Est pur avendo momentaneamente sospeso il cartellone delle manifestazioni già definite, ha voluto far sentire la propria vicinanza ai più piccoli ed in particolare al mondo della scuola che vive una fase di estrema delicatezza.

Il direttivo dell’associazione, infatti, ha deciso di impiegare le risorse sociali, originariamente previste per le iniziative natalizie, per rifornire la biblioteca dell’Istituto Comprensivo “Biagio Antonazzo” di Corsano attraverso la consegna di alcuni cesti letterari.

La donazione racchiude molteplici titoli destinati ai più piccoli, che spaziano da Luis Sepulveda, recentemente scomparso proprio a causa del Covid-19, sino a Rodari, passando per il Piccolo Principe e L’uomo che piantava gli alberi, solo per citare alcuni dei testi donati. Con questo gesto l’associazione Idee a Sud Est ha inteso fornire un contributo fattivo in favore dell’istituzione scolastica con la consapevolezza che spesso non ci sono sufficienti risorse per rinfoltire il patrimonio librario interno, nonostante gli sforzi della dirigenza, dei docenti e delle famiglie.

Nel corso dell’incontro di consegna dei testi avvenuto il 18 dicembre presso la sede dell’Istituto Comprensivo alla presenza del Dirigente, Prof. Fernando Simone e di una rappresentanza del corpo docente, il Presidente dell’associazione, Carlo Ciardo, ha sottolineato che: “la volontà unanime dell’associazione è stata quella di dare continuità all’attività di promozione della lettura e della cultura. In questa chiave il cesto letterario non è solo un dono natalizio, ma vuole essere anche un simbolo di vicinanza e calore umano in un momento di distanziamento forzato. La promozione culturale è un vaccino per la mente e per l’anima di cui abbiamo grande bisogno specie in questo delicato snodo storico”.

“Abbiamo rinunciato ad impiegare le risorse in altre manifestazioni pubbliche – ha proseguito Ciardo – per concentrarle in questa iniziativa che oggi assume un significato ancorpiù pregnante alla luce degli allarmanti dati forniti dalla classifica de Il Sole 24 Ore che ha relegato la nostra provincia all’82° posto per la voce “cultura”, che ci dice che siamo al 63° posto per indice di lettura dei quotidiani, al 59° per numero di librerie e addirittura al 78° per presenza di biblioteche. La nostra donazione vuole essere una goccia in un mare nel quale dobbiamo nuotare insieme”.

Ai libri per i ragazzi destinati alla biblioteca interna, l’Associazione Idee a Sud Est ha anche omaggiato ogni insegnate regalando il libro “Corsano, un secolo di vita sociale e di cronaca politica ed amministrativa”.

Alla cerimonia di consegna, svoltasi rigorosamente nel rispetto delle norme anti-Covid, erano presenti anche il Vice Sindaco di Corsano, Francesco Caracciolo e la Consigliera delegata alle associazioni, Enza De Francesco la quale ha affermato che: “Gesti come questo, ai quali l’associazione Idee a Sud Est non è nuova, danno la riprova delle straordinarie sensibilità di cui è ricca la comunità corsanese. Il dono di un cesto letterario racchiude in se i valori della solidarietà e della promozione culturale tenuti insieme dalla voglia di guardare al futuro dei nostri bambini. Un prezioso messaggio di speranza”.

