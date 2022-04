Le pagelle dei giallorossi: difesa nettamente insufficiente; Tachtsidis e Coda tengono a galla il Lecce

Gabriel 6,5: forse avrebbe potuto fare qualcosina in più sui gol. Poi, però, è chiamato come al solito a interventi miracolosi che evitano la sconfitta come la parata su Proia.

Adjapong 5,5: mezzo voto in più rispetto ai suoi compagni perché questa volta non ha responsabilità dirette sui gol presi. Però la sua prestazione rimane insufficiente: sempre in affanno dietro e ormai timido e impreciso davanti. Di questo passo arriverà un nuovo terzino destro.

Lucioni – Meccariello 5: anche questa volta si sceglie un voto congiunto perchè la loro partita è speculare. Se sul primo gol le responsabilità sono di Zuta, sul secondo la colpa è loro che lasciano saltare Tavernelli da solo al centro dell’area. Ennesimo gol preso con palla che arriva da traversoni laterali, così non si va da nessuna parte.

Zuta 5: dopo l’ottima prova contro il Vicenza la prestazione di oggi è totalmente insufficiente. Inizia malissimo facendosi sovrastare da Ogunseye su un cross leggibile da sinistra. Continua dando un senso di insicurezza dietro e davanti risulta del tutto inoffensivo.

Dermaku sv

Henderson 6: poco deciso quando aveva l’occasione per fare male al Cittadella. Non si risparmia cercando di portare il pressing spesso da solo ma non si ricordano occasioni create in maniera diretta o indiretta.

Calderoni sv

Tachtsidis 7: il primo tempo del greco sarebbe da mostrare a qualsiasi ragazzo che voglia intraprendere il mestiere del play. Con saggezza tattica e forza fisica recupera decine di palloni; grazie al suo mancino educato e alla sua visione superiore del gioco del calcio prima manda in porta Coda e poi da il via all’azione che porta al raddoppio. Nel secondo tempo soffre il ritorno del Cittadella come tutti suoi compagni.

Bjorkengren 5,5: poca roba la sua prestazione. Ha toccato più palloni contro il Vicenza in quindici minuti che contro il Cittadella in sessantacinque. Sicuramente non tira la gamba indietro e prova a far sentire la sua fisicità. Per il resto si fa vedere poco in fase di palleggio e per nulla in fase offensiva.

Majer 5,5: entra senza cambiare nulla allo spartito della gara. Non ci mette quel brio visto da Henderson e Rodriguez subentrati contro il Vicenza.

Mancosu 6: il capitano tira il fiato in una partita dove non riesce ad accendere il suo genio. La gamba c’è e non la risparmia. La brillantezza però dev’essere ritrovata per la prossima gara col Monza.

Listkovski sv

Coda 7,5: finalmente si sblocca il bomber. Nelle precedenti partite la sua unica colpa è stata quella di non buttarla dentro. Non certo poco per il centravanti di una squadra che punta a salire; per il resto si era sempre speso fino in fondo per dare il suo contributo. Oggi, oltre alla prestazione, arrivano anche i gol, due, che lo portano già in doppia cifra in questo campionato.

Stepinski 6,5: ha un serio problema con le palle che riceve spalle alla porta: se deve fare la sponda di prima c’è, diversamente, se deve tenere palla, il contropiede avversario è assicurato. La cosa positiva sicuramente è la ritrovata vitalità che l’ha portato a segnare un gol poi annullato, sfiorare il gol, servire l’assist a Coda per il secondo gol e svariare su tutto il fronte offensivo.

Dubiskas sv

Lanna (Corini) 5: non si possono continuare a prendere gol così. I cross avversari ormai sono tutte chiare occasioni da rete, quelli nostri o sono troppo bassi o arrivano sul secondo palo dove puntualmente…non c’è nessuno. Si difende male e si attacca l’area avversaria in pochi. Tutto molto strano.