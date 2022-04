Lecce – Venezia, arbitro Abbattista: precedenti e statistiche

La gara Lecce –Venezia di domani sabato 5 dicembre, in programma alle ore 14, sarà arbitrata dal Signor Eugenio Abbattista della Sezione A.I.A. di Molfetta (Bari).

L’arbitro Abbattista è nato a Bari e ha 38 anni (li compirà il 28 dicembre prossimo). Professione: Bancario. Esordio in Serie B nel settembre 2012 e in Serie A nel febbraio 2013.

Il 1° marzo 2016, dopo aver arbitrato la partita di Serie B Salernitana – Virtus Entella (2-2; in quella partita giocò Massimo Coda), stava rientrando a casa, in auto, quando sull’autostrada Napoli – Canosa andò a schiantarsi contro un tir fermo, ma senza segnalazioni. L’autista del tir fuggì e un soccorritore volontario (un operatore della Croce Rossa non in servizio) a suo pericolo, lo estrasse dalle lamiere dell’auto finita in una scarpata e allertò i soccorsi. Quell’intervento fu miracoloso perché salvò l’arbitro da una tragica morte.

Il signor Abbattista ha diretto, finora, una sola partita del Lecce.

18.08 2019 LECCE – Salernitana 4-0 (3° turno di Coppa Italia. Doppietta di Gianluca Lapadula (4’ e 76’) e gol di Filippo Falco (61’) e Zan Majer (82’). Il secondo gol di Lapadula è il n. 300 del Lecce segnato in Coppa Italia. In quella partita esordirono nel Lecce Lapadula, Gabriel, Farias e Dell’Orco. Gli spettatori furono 15.956.